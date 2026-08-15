Rodeo Saltillo 2026 llega a la Expo Coahuila con Julión Álvarez, Pesado, rodeo y gastronomía

En unas instalaciones totalmente renovadas, conocidas ahora como Expo Coahuila, se llevará a cabo la fiesta vaquera del Rodeo Saltillo 2026. Será del 15 al 18 de octubre cuando se viva este evento lleno de tradición norteña, música, gastronomía, actividades ganaderas y diversión para toda la familia. Julión Álvarez, Pesado y El Recodo encabezan la cartelera musical de este evento, que también incluye a La Casetera, Costumbre, Sólido, Brett Young y Heartland.

Los boletos para estos conciertos estarán disponibles a partir del lunes 17 de agosto en la plataforma jrticket.com y en sucursales de Jr. Sombreros. En materia de competencias, el sábado 17 de octubre se llevará a cabo el Súper Bull Anual, con los mejores exponentes del bull riding en México y el extranjero.

El domingo se realizará el Rodeo de las Estrellas, una final llena de adrenalina con las siete disciplinas del rodeo. Blás Flores, jefe de Gabinete del Gobierno Estatal, fue el encargado de presentar las actividades del Rodeo Saltillo 2026 y destacó que este evento se ha convertido en un motor de desarrollo económico e impacto turístico para la capital del estado. Agregó que el Rodeo Saltillo es una oportunidad para demostrar el orgullo por nuestras raíces y tradición norteña. En esta edición del Rodeo Saltillo también se llevará a cabo, por primera vez en la ciudad, la Convención Nacional Ganadera, en la que los representantes del gremio realizarán una exposición de sus ejemplares.