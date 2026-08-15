Rodeo Saltillo 2026 llega a la Expo Coahuila con Julión Álvarez, Pesado, rodeo y gastronomía

Rodeo Saltillo 2026 llega a la Expo Coahuila con Julión Álvarez, Pesado, rodeo y gastronomía

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Aracely Gallegos
por Aracely Gallegos

Rodeo Saltillo 2026 se realizará del 15 al 18 de octubre en Expo Coahuila, con música, competencias, gastronomía y actividades ganaderas

Coahuila
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En unas instalaciones totalmente renovadas, conocidas ahora como Expo Coahuila, se llevará a cabo la fiesta vaquera del Rodeo Saltillo 2026.

Será del 15 al 18 de octubre cuando se viva este evento lleno de tradición norteña, música, gastronomía, actividades ganaderas y diversión para toda la familia.

Julión Álvarez, Pesado y El Recodo encabezan la cartelera musical de este evento, que también incluye a La Casetera, Costumbre, Sólido, Brett Young y Heartland.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/festival-del-rodeo-saltillo-estrenara-primera-etapa-rehabilitada-del-recinto-ferial-OB22767595
$!Julión Álvarez, Pesado y El Recodo encabezan la cartelera musical del Rodeo Saltillo 2026.
Julión Álvarez, Pesado y El Recodo encabezan la cartelera musical del Rodeo Saltillo 2026. OMAR SAUCEDO

Los boletos para estos conciertos estarán disponibles a partir del lunes 17 de agosto en la plataforma jrticket.com y en sucursales de Jr. Sombreros.

En materia de competencias, el sábado 17 de octubre se llevará a cabo el Súper Bull Anual, con los mejores exponentes del bull riding en México y el extranjero.

$!El Rodeo Saltillo busca consolidarse como un evento que impulse el turismo y la economía de la capital de Coahuila.
El Rodeo Saltillo busca consolidarse como un evento que impulse el turismo y la economía de la capital de Coahuila. OMAR SAUCEDO

El domingo se realizará el Rodeo de las Estrellas, una final llena de adrenalina con las siete disciplinas del rodeo.

Blás Flores, jefe de Gabinete del Gobierno Estatal, fue el encargado de presentar las actividades del Rodeo Saltillo 2026 y destacó que este evento se ha convertido en un motor de desarrollo económico e impacto turístico para la capital del estado.

Agregó que el Rodeo Saltillo es una oportunidad para demostrar el orgullo por nuestras raíces y tradición norteña.

En esta edición del Rodeo Saltillo también se llevará a cabo, por primera vez en la ciudad, la Convención Nacional Ganadera, en la que los representantes del gremio realizarán una exposición de sus ejemplares.

$!Los boletos para los conciertos estarán disponibles desde el 17 de agosto en jrticket.com y sucursales de Jr. Sombreros.
Los boletos para los conciertos estarán disponibles desde el 17 de agosto en jrticket.com y sucursales de Jr. Sombreros. OMAR SAUCEDO

La Exposición Nacional Angus también estará presente por segundo año, con actividades de juzgamiento, subasta y exposición.

En la parte gastronómica, los asistentes podrán deleitarse degustando los platillos que se realizarán en la Champion del Grill, donde equipos de todo el estado que han ganado los primeros lugares en certámenes regionales ahora se disputarán la gran final.

$!La Exposición Nacional Angus regresará por segundo año con actividades de juzgamiento, subasta y exposición.
La Exposición Nacional Angus regresará por segundo año con actividades de juzgamiento, subasta y exposición. OMAR SAUCEDO
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Aracely Gallegos

Aracely Gallegos

Periodista saltillense egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Más de 20 años de experiencia en distintos medios de comunicación donde se ha desempeñado como reportera y editora de diferentes secciones.

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