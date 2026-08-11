Festival del Rodeo Saltillo estrenará primera etapa rehabilitada del recinto ferial

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    Festival del Rodeo Saltillo estrenará primera etapa rehabilitada del recinto ferial
    Entregarán primera etapa remodelada de Expo Coahuila previo al Festival del Rodeo. ARCHIVO

La inauguración oficial de la primera etapa está prevista para octubre, antes del inicio del evento

El Gobierno del Estado de Coahuila alista la apertura de la primera etapa de remodelación del recinto ferial Expo Coahuila, en Saltillo, para albergar una nueva edición del Festival del Rodeo. La inauguración oficial de este espacio renovado está contemplada para octubre, previo al arranque del evento.

Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, informó que el proyecto contempla la recuperación integral de las instalaciones donde se ubicaba la antigua plaza de toros, con excepción del Forum. El funcionario señaló que las obras permitirán ofrecer una infraestructura renovada para los asistentes de la región y visitantes.

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“Todo el recinto ferial fue completamente remodelado, rescatado, rehabilitado, repensado y toda esa área, obviamente excluyendo la parte del Forum, es la que se va a entregar ahora, que le llamamos esta primera etapa, y se va a poder disfrutar en el rodeo”, señaló Flores González.

El funcionario adelantó que la presentación oficial de la cartelera del Festival del Rodeo se realizará el próximo 15 de agosto ante los medios de comunicación. Destacó que el evento se ha consolidado como un importante motor económico para la entidad debido a la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

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“Es un proyecto que la gente lo ha adoptado, que nos ha diferenciado y que hemos podido explotar como un gran producto turístico de derrama económica turística. Los visitantes, los hoteles, los comercios; creo que la apuesta desde el gobierno a un proyecto así es muy bueno”, afirmó.

Durante la edición anterior del Festival del Rodeo se generó una derrama económica superior a los 50 millones de pesos, cifra que las autoridades estatales prevén superar este año. Flores González confirmó la participación de competidores internacionales provenientes de países como Brasil y Estados Unidos, además de representantes de otras naciones latinoamericanas.

$!Las obras contemplan la recuperación integral del antiguo recinto de la plaza de toros, con excepción del área del Forum.
Las obras contemplan la recuperación integral del antiguo recinto de la plaza de toros, con excepción del área del Forum. OMAR SAUCEDO

Asimismo, como parte del Festival del Rodeo se mantendrán eventos gastronómicos tradicionales como el Smoke & Grill, en el que competirán los primeros lugares de cada festival regional.

De igual forma, el jefe de Gabinete adelantó que el Gobierno del Estado trabaja de manera coordinada con los municipios en la organización de las celebraciones patrias del 15 de septiembre.

Paralelamente a la agenda turística y cultural, Flores González indicó que el Gobierno estatal mantiene una intensa agenda de trabajo para el segundo semestre del año. Entre las prioridades se encuentran la entrega y el inicio de obras de infraestructura y seguridad, así como la implementación del paquete de apoyos para el inicio del ciclo escolar.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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