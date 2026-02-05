Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide transparencia en la estrategia de seguridad nacional

El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó diversos Puntos de Acuerdo para solicitar al Consejo de Seguridad Nacional la publicación del Programa para la Seguridad Nacional 2024-2030, con el fin de garantizar la transparencia, la legalidad y el control democrático en la conducción de la política de seguridad del país.

El legislador del PRI planteó, además, que se elabore y presente a la brevedad el proyecto de la Agenda Nacional de Riesgos 2025, para que sea remitido de inmediato al Congreso de la Unión y pueda ser revisado por el Poder Legislativo, a fin de que emita la opinión correspondiente en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

En el documento, Moreira Valdez subrayó la relevancia de ambos instrumentos al señalar que “ambos documentos son fundamentales para definir la estrategia del Estado mexicano en materia de seguridad nacional y tienen sustento en la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece que el Consejo debe evaluarlos periódicamente para asegurar su seguimiento institucional y la actualización continua de las políticas de seguridad”.

El coordinador parlamentario del PRI afirmó que una de las omisiones más graves de los gobiernos de Morena ha sido la falta de transparencia y rendición de cuentas en materia de seguridad nacional, lo que ha generado opacidad y ha limitado la evaluación democrática de las decisiones tomadas en este rubro.

Desde la administración anterior se incumplió con la obligación legal de elaborar, aprobar y publicar el Programa para la Seguridad Nacional en el Diario Oficial de la Federación, a pesar de tratarse de un documento esencial para la planeación, coordinación y evaluación de las acciones del Estado en esta materia, afirmó.

El exgobernador de Coahuila criticó al Ejecutivo Federal por incumplir esta responsabilidad y advirtió que, mientras el crimen organizado se fortalece y la violencia fragmenta el territorio nacional, los gobiernos de Morena han optado por ocultar la estrategia de seguridad. Consideró que esta omisión es deliberada y forma parte de una política de centralización autoritaria y de militarización sin controles democráticos.

Asimismo, sostuvo que la ausencia de este programa vulnera la Ley de Seguridad Nacional, debilita al propio Consejo de Seguridad Nacional y deja al Congreso de la Unión sin herramientas efectivas para ejercer su función de contrapeso.

Moreira Valdez también denunció la omisión en la instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, encargada de revisar la Agenda Nacional de Riesgos, por lo que exhortó a las Juntas de Coordinación Política del Congreso de la Unión a integrarla de inmediato, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. Con ello, dijo, se garantizaría que las políticas y acciones vinculadas a la seguridad nacional estén sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo.

De igual forma, solicitó dar seguimiento a las tareas de seguridad pública que realiza la Guardia Nacional, conforme al artículo Quinto Transitorio del decreto publicado el 18 de noviembre de 2022, a fin de asegurar una evaluación periódica y pública de las acciones de las fuerzas armadas en este ámbito.

Finalmente, el líder priista sostuvo que la instalación inmediata de las comisiones bicamerales relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública debe ser una prioridad para el Poder Legislativo, ya que el contexto de violencia, militarización y debilitamiento institucional que enfrenta el país exige el correcto funcionamiento de los controles constitucionales y legales para supervisar y evaluar las estrategias de seguridad.