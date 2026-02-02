‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral

Coahuila
/ 2 febrero 2026
    ‘No es momento’: Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide frenar discusión de la reforma electoral
    El legislador advierte que se pretende crear un órgano electoral “a modo” rumbo a 2030 FOTO: CORTESÍA

La reforma, según el PRI, busca concentrar aún más el poder en el Congreso

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, reiteró el rechazo de su bancada a la reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo federal, al considerar que se trata de una iniciativa “al estilo Maduro”, cuyo objetivo —dijo— es concentrar el poder, debilitar a los partidos políticos y someter a los órganos electorales.

En entrevista con medios de comunicación, Moreira sostuvo que la propuesta no surge de un consenso democrático, sino “desde el poder”, lo que la vuelve inviable para la oposición. “No es el momento propicio para abrir una reforma electoral cuando el país enfrenta graves problemas de seguridad, económicos y retos internacionales como el T-MEC”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Choque Moreira-Noroña por reforma electoral escala a insultos en redes

El legislador priista aseguró que su bancada no participará en diálogos o foros que, a su juicio, solo buscan simular apertura sin modificar el fondo de la iniciativa. “Si abrimos la puerta ahorita, van a pensar que les vamos a convalidar lo que quieren hacer, y eso no va a pasar. Es un atraco”, sentenció.

Moreira explicó que, desde la perspectiva del PRI, la reforma tiene tres objetivos centrales: concentrar artificialmente el poder en las cámaras legislativas, debilitar a los partidos políticos y crear un órgano electoral “a modo” que pueda validar resultados electorales incluso en contra de la voluntad popular rumbo a 2030.

Sobre los recientes cambios en la coordinación de Morena en el Senado, el diputado minimizó la posibilidad de que ello mejore la negociación con la oposición. “Son temas de la mayoría; nosotros tenemos una postura clara y no estamos de acuerdo con esa reforma”, subrayó.

En ese contexto, señaló que un gesto real de voluntad política por parte del Gobierno federal sería suspender el proceso de reforma electoral y reprogramarlo para un momento distinto. “Han hecho foros desde el poder, sin incluir siquiera a sus propios aliados. En la práctica, han cerrado el paso al diálogo”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Continúa proceso de preinscripciones en Coahuila; este martes inicia registro para primaria

Moreira también criticó lo que consideró una renuncia de la mayoría legislativa a su función de contrapeso, al impedir la comparecencia de funcionarios federales ante el Congreso, lo que —advirtió— agrava el debilitamiento institucional del país.

Finalmente, insistió en que cualquier reforma electoral debe construirse con amplios consensos y no como una imposición desde el poder, pues —dijo— “lo que está en juego no es una ley más, sino la democracia misma”.

