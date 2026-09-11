Rubén Moreira, diputado por Coahuila, propone obligar a secretarios federales a comparecer ante el Congreso

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    Rubén Moreira, diputado por Coahuila, propone obligar a secretarios federales a comparecer ante el Congreso
    El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa para hacer obligatoria la comparecencia de los secretarios de Estado ante el Congreso. CORTESÍA

La iniciativa plantea sanciones para funcionarios que evadan la rendición de cuentas durante el análisis del informe presidencial

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez propuso reformar el artículo 69 de la Constitución para obligar a los titulares de las Secretarías de Estado a comparecer ante el Congreso de la Unión durante el análisis del informe de gobierno.

La iniciativa busca reforzar los mecanismos de control parlamentario y establecer que ningún secretario pueda negarse o excusarse de acudir a rendir cuentas sobre la situación que guarda el área bajo su responsabilidad.

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Moreira Valdez señaló que en la administración federal pasada se registró una disminución progresiva en la asistencia de funcionarios a las comparecencias. Mientras en el primer informe, correspondiente a 2019, acudió 93.3 por ciento de los convocados, para 2022 la cifra había bajado a 61.1 por ciento.

El legislador priista sostuvo que el problema llegó a su punto máximo durante el sexto informe, cuando ningún funcionario acudió a la Cámara de Diputados. También señaló a la Secretaría de Energía como una de las dependencias que, de acuerdo con su exposición de motivos, evadió su comparecencia durante todo el sexenio.

PLANTEAN RESPONSABILIDADES POR INASISTENCIAS

La propuesta establece que los titulares de las Secretarías de Estado deberán comparecer bajo protesta de decir verdad con motivo del análisis del informe presidencial.

En caso de incumplimiento, plantea que puedan determinarse responsabilidades administrativas o políticas contra los funcionarios omisos.

“Permitir que las comparecencias se conviertan en actos opcionales mina la fortaleza de nuestro sistema democrático”, afirmó Moreira Valdez, al advertir que las ausencias reiteradas afectan la credibilidad institucional y favorecen la opacidad.

El exgobernador de Coahuila agregó que la Cámara correspondiente tendría facultades para presentar una queja formal por escrito ante la Presidencia de la República y solicitar que se proceda contra los funcionarios que incumplan con su obligación de comparecer.

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BUSCAN EVITAR ACUERDOS QUE LIMITEN LA GLOSA

Otro de los cambios propuestos consiste en blindar las facultades de control del Congreso para impedir que la selección de los funcionarios llamados a comparecer quede condicionada por acuerdos políticos que excluyan a determinadas Secretarías de Estado.

Moreira Valdez sostuvo que el objetivo es garantizar una revisión integral del informe de gobierno y evitar que dependencias consideradas relevantes queden fuera del ejercicio de rendición de cuentas.

La iniciativa fue presentada a nombre del Grupo Parlamentario del PRI y plantea fortalecer los contrapesos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo mediante reglas constitucionales para la comparecencia de los integrantes del gabinete federal.

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