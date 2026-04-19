Rubén Moreira exhibe ‘fracaso económico’ federal: señala más deuda y falta de crecimiento

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Coahuila
/ 19 abril 2026
    Rubén Moreira exhibe ‘fracaso económico’ federal: señala más deuda y falta de crecimiento
    Declaración. El legislador expuso su postura sobre el manejo de la deuda y el panorama económico CORTESÍA

El diputado del PRI cuestionó el uso de la deuda y alertó sobre posibles afectaciones en infraestructura, salud y educación

El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que México atraviesa un momento económico complicado, con un nivel de endeudamiento que, a su juicio, no se ha traducido en crecimiento ni en beneficios para la población.

Durante su programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador cuestionó el destino de los recursos públicos obtenidos mediante deuda. “La Constitución es clara: el endeudamiento debe destinarse a proyectos productivos que generen rentabilidad. Hoy, la realidad es otra”, sostuvo.

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Señaló que actualmente una parte importante de la economía nacional ya está comprometida. “De cada 10 pesos que produce México, 6 ya están comprometidos por deuda”, dijo, al advertir que el gasto público se mantiene con financiamiento.

Moreira consideró que los efectos de esta situación ya comienzan a reflejarse. “Cuando se acabe el crédito, habrá que apretarse el cinturón: menos consumo, menos oportunidades y una caída en la calidad de vida”, expresó.

Por su parte, el economista Mario Di Costanzo afirmó que la inflación ha afectado el poder adquisitivo. Indicó que la canasta básica ronda los 5 mil pesos, mientras que la pensión para adultos mayores supera los 3 mil 200 pesos mensuales.

Añadió que, desde su perspectiva, México no aprovechó el nearshoring para atraer inversión, y señaló que el nivel de endeudamiento puede compararse con referencias como el Fobaproa.

En tanto, el abogado Miguel Ángel Sulub mencionó que, con base en los Precriterios de Política Económica, se estima que la tasa de interés alcance 5.50 por ciento en 2027, lo que implicaría menores rendimientos para los ahorradores.

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En este contexto, Moreira advirtió sobre un posible recorte presupuestal. “Van a recortar donde más impacto tiene: carreteras, hospitales, escuelas. Eso compromete el desarrollo del país”, dijo.

Finalmente, llamó a la población a tomar decisiones informadas ante el panorama económico. “México está en una situación crítica. Es momento de reconocer la realidad y actuar con responsabilidad”, concluyó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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