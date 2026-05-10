Crisis de Pemex pone en riesgo finanzas nacionales: Rubén Moreira, diputado de Coahuila

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    Crisis de Pemex pone en riesgo finanzas nacionales: Rubén Moreira, diputado de Coahuila
    Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, se advirtió sobre el aumento en el precio de la gasolina Premium. CORTESÍA

El legislador afirmó que Pemex pone en riesgo las finanzas públicas y la soberanía energética del país

El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que la crisis financiera y operativa de Petróleos Mexicanos confirma el fracaso de la política energética impulsada por Morena, al señalar que la empresa productiva del Estado no solo enfrenta un severo deterioro económico, sino que además representa un riesgo para las finanzas nacionales y la soberanía energética del país.

“El gobierno prometió rescatar a Pemex, gasolina barata y soberanía energética, pero la realidad es exactamente la contraria: hoy dependemos más del gas de Estados Unidos, los combustibles siguen aumentando de precio y Pemex está sangrando las finanzas públicas”, sostuvo el legislador priista.

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Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, en el que participó junto al economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Sulub, Moreira Valdez señaló que durante recorridos carreteros observó estaciones de servicio donde el precio de la gasolina Premium alcanza hasta los 30 pesos por litro, situación que, dijo, refleja el deterioro del sector energético y el impacto directo en la economía familiar.

El coordinador parlamentario indicó que la conducción de Pemex por parte del Gobierno Federal ha derivado en pérdidas constantes, disminución en la producción, incremento de la deuda y menor inversión en exploración e infraestructura estratégica.

Por su parte, Mario Di Costanzo recordó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador el Gobierno Federal destinó aproximadamente 1.1 billones de pesos a Pemex, sin que ello representara una mejora en las finanzas o en la capacidad productiva de la empresa.

$!Moreira señaló que México depende cada vez más del gas proveniente de Estados Unidos.
Moreira señaló que México depende cada vez más del gas proveniente de Estados Unidos. CORTESÍA

Asimismo, señaló que en septiembre de 2025 se anunció un apoyo adicional de 250 mil millones de pesos para la petrolera, aunque, afirmó, hasta el momento no se ha transparentado el destino de dichos recursos.

“Las cifras del primer trimestre de 2026 son todavía peores. Pemex perdió 46 mil millones de pesos en apenas tres meses, es decir, alrededor de 511 millones de pesos diarios”, detalló el economista.

Di Costanzo agregó que la deuda con proveedores asciende actualmente a 375 mil millones de pesos y advirtió que la crisis también afecta a la Comisión Federal de Electricidad, empresa que reportó pérdidas por 402 millones de pesos durante el primer trimestre del año.

En su intervención, Miguel Ángel Sulub alertó sobre la situación económica que enfrenta Ciudad del Carmen y el estado de Campeche, derivada de la falta de pagos de Pemex a empresas proveedoras, algunas de las cuales, afirmó, llevan cerca de dos años sin recibir pagos por servicios ya prestados y facturados.

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“Muchas empresas han cerrado, otras quebraron y el desempleo sigue aumentando. Campeche registra hoy uno de los peores niveles de informalidad y decrecimiento económico del país, y es la entidad con mayor caída en actividad económica y acumula más de un año sin recuperación”, enfatizó.

Finalmente, Rubén Moreira destacó que, de acuerdo con comparativos internacionales, México registra el menor crecimiento económico entre 23 países analizados, al presentar un decrecimiento de 0.8 por ciento.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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