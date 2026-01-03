Ruta Estudiantil se consolida en 2025 como eje de movilidad gratuita y justicia social en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- En 2025, la Ruta Estudiantil se consolidó como uno de los programas de mayor impacto social en Ramos Arizpe, al brindar una alternativa de transporte público gratuita, segura y eficiente, que ha permitido a miles de familias reducir sus gastos diarios y mejorar de manera significativa su movilidad cotidiana.

Este sistema, pionero en la región, opera los 365 días del año y está abierto a toda la ciudadanía, lo que lo convierte en un modelo innovador de transporte público moderno y sustentable. A través de sus recorridos, la Ruta Estudiantil conecta comunidades y zonas habitacionales con el centro de la ciudad, parques industriales y planteles educativos de nivel Medio Superior y Superior.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el programa responde a una visión de justicia social y apoyo directo a la economía familiar, al garantizar el acceso a un transporte digno sin costo alguno.“Hoy lo dejamos claro: en Ramos Arizpe el transporte de calidad no es un lujo, es un derecho. Con esta ruta apoyamos el bolsillo de las familias y facilitamos que estudiantes y trabajadores lleguen a su destino de forma segura y digna”, expresó.

La operación del servicio ha permitido que estudiantes, trabajadores y familias cuenten con una alternativa real de movilidad, eliminando barreras económicas que en muchos casos limitaban la permanencia escolar o el acceso al empleo. Al enlazar directamente instituciones educativas con zonas productivas, el programa impulsa la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo social del municipio.