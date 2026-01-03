Ruta Estudiantil se consolida en 2025 como eje de movilidad gratuita y justicia social en Ramos Arizpe

Coahuila
/ 3 enero 2026
    Ruta Estudiantil se consolida en 2025 como eje de movilidad gratuita y justicia social en Ramos Arizpe
    La Ruta Estudiantil opera de manera gratuita los 365 días del año en Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

Se posiciona como una política pública de alto impacto social al ofrecer transporte gratuito los 365 días del año

RAMOS ARIZPE, COAH.- En 2025, la Ruta Estudiantil se consolidó como uno de los programas de mayor impacto social en Ramos Arizpe, al brindar una alternativa de transporte público gratuita, segura y eficiente, que ha permitido a miles de familias reducir sus gastos diarios y mejorar de manera significativa su movilidad cotidiana.

Este sistema, pionero en la región, opera los 365 días del año y está abierto a toda la ciudadanía, lo que lo convierte en un modelo innovador de transporte público moderno y sustentable. A través de sus recorridos, la Ruta Estudiantil conecta comunidades y zonas habitacionales con el centro de la ciudad, parques industriales y planteles educativos de nivel Medio Superior y Superior.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino subrayó que el programa responde a una visión de justicia social y apoyo directo a la economía familiar, al garantizar el acceso a un transporte digno sin costo alguno.“Hoy lo dejamos claro: en Ramos Arizpe el transporte de calidad no es un lujo, es un derecho. Con esta ruta apoyamos el bolsillo de las familias y facilitamos que estudiantes y trabajadores lleguen a su destino de forma segura y digna”, expresó.

La operación del servicio ha permitido que estudiantes, trabajadores y familias cuenten con una alternativa real de movilidad, eliminando barreras económicas que en muchos casos limitaban la permanencia escolar o el acceso al empleo. Al enlazar directamente instituciones educativas con zonas productivas, el programa impulsa la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo social del municipio.

El programa ha permitido a miles de familias reducir gastos diarios en transporte. FOTO: CORTESÍA

Además de los beneficios económicos y sociales, la Ruta Estudiantil contribuye a una movilidad más ordenada y sustentable, al disminuir el uso del transporte particular, reducir emisiones contaminantes y mejorar el flujo vehicular en las principales vialidades, generando un entorno urbano más eficiente y amigable.

El servicio se ofrece mediante unidades modernas, equipadas con sistemas de seguridad, accesibilidad universal, monitoreo permanente y frecuencias constantes, lo que garantiza traslados confiables tanto en días hábiles como durante los fines de semana, consolidando a la Ruta Estudiantil como un referente de política pública en materia de movilidad urbana.

Temas


Transporte
estudiantes

Localizaciones


Ramos Arizpe

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

