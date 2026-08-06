Abren punto de apoyo en Sabinas, Coahuila, para paisanos que cruzan por la Región Carbonífera

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Abren punto de apoyo en Sabinas, Coahuila, para paisanos que cruzan por la Región Carbonífera
    Elementos de seguridad participan en el módulo Bienvenido Paisano instalado en Sabinas, Coahuila. CORTESÍA

El operativo busca reducir riesgos en carretera durante la temporada de mayor movilidad

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de brindar orientación, apoyo y mayor seguridad a quienes transitan por la Región Carbonífera durante la temporada vacacional, autoridades municipales y estatales mantienen activo en Sabinas, Coahuila, el módulo “Bienvenido paisano”, un punto de atención para mexicanos que regresan al país y visitantes que recorren las carreteras de Coahuila.

El módulo cuenta con la participación de elementos de Seguridad Pública Municipal y Estatal, quienes ofrecen información a los viajeros, apoyo vial y atención en caso de alguna emergencia durante su trayecto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sedena-despliega-mas-de-mil-500-elementos-en-michoacan-para-blindar-la-produccion-de-aguacate-y-combatir-la-extorsion-HA22667167

Entre los servicios disponibles se encuentran recomendaciones de seguridad carretera, orientación turística y datos de contacto de corporaciones de auxilio, con el propósito de que los conductores cuenten con herramientas para enfrentar cualquier eventualidad durante su recorrido.

El comandante de la Policía Municipal de Sabinas, Alberto Rodríguez, señaló que estas acciones buscan fortalecer la atención a los paisanos y visitantes que cruzan por la región, especialmente durante los periodos donde aumenta la movilidad vehicular.

Además de la orientación, las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para respetar los límites de velocidad, evitar conducir cansados y extremar precauciones, debido a que el incremento de viajes también eleva el riesgo de accidentes en carretera.

La instalación del módulo forma parte de las acciones coordinadas para mejorar la experiencia de quienes ingresan o atraviesan Coahuila, en una ruta donde miles de familias utilizan las carreteras estatales y federales para llegar a sus destinos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/alertan-en-piedras-negras-sobre-depresion-infantil-y-juvenil-piden-detectar-senales-a-tiempo-HA22668852

Con este tipo de operativos, Sabinas busca consolidarse como un punto de apoyo para viajeros nacionales y connacionales, ofreciendo información y acompañamiento durante su paso por la Región Carbonífera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Carreteras
Cruce Fronterizo
Vacaciones

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mejor papel

El mejor papel
true

Coahuila: Prepara PRI mega alianza para la elección del 2027
El aseguramiento se realizó en julio pasado durante un operativo de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera federal 57, en Coahuila.

Vinculan a proceso a dos detenidos por transportar casi 11 kilos de metanfetamina en Coahuila
Las autoridades coahuilenses y norteamericanas dieron seguimiento a la huida del hombre que mató a tres en Saltillo.

Despliegue de la Fiscalía en Coahuila permitió rápida captura de policía asesino en Saltillo: Fiscal
Romina Hinojosa completó los 153.4 kilómetros entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône.

Romina Hinojosa resiste, escala posiciones y se acerca a completar el Tour de Francia Femenil
El brote está ligado a chiles jalapeños distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors, procedentes de Sinaloa.

Advierte EU de brote de 345 casos de salmonela por jalapeños procedentes de México
Las tres organizaciones han exigido que se rindan cuentas por el asesinato de Khalil y lo han descrito como parte de un patrón más amplio de impunidad por parte del ejército israelí hacia los civiles

Afirman que el ataque israelí que mató a una periodista en Líbano fue un crimen de guerra
true

POLITICÓN: Multihomicidio en Saltillo: Modelo de seguridad en Coahuila evita la impunidad