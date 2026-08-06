Abren punto de apoyo en Sabinas, Coahuila, para paisanos que cruzan por la Región Carbonífera

El módulo cuenta con la participación de elementos de Seguridad Pública Municipal y Estatal, quienes ofrecen información a los viajeros, apoyo vial y atención en caso de alguna emergencia durante su trayecto.

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de brindar orientación, apoyo y mayor seguridad a quienes transitan por la Región Carbonífera durante la temporada vacacional, autoridades municipales y estatales mantienen activo en Sabinas , Coahuila, el módulo “Bienvenido paisano”, un punto de atención para mexicanos que regresan al país y visitantes que recorren las carreteras de Coahuila.

Entre los servicios disponibles se encuentran recomendaciones de seguridad carretera, orientación turística y datos de contacto de corporaciones de auxilio, con el propósito de que los conductores cuenten con herramientas para enfrentar cualquier eventualidad durante su recorrido.

El comandante de la Policía Municipal de Sabinas, Alberto Rodríguez, señaló que estas acciones buscan fortalecer la atención a los paisanos y visitantes que cruzan por la región, especialmente durante los periodos donde aumenta la movilidad vehicular.

Además de la orientación, las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para respetar los límites de velocidad, evitar conducir cansados y extremar precauciones, debido a que el incremento de viajes también eleva el riesgo de accidentes en carretera.

La instalación del módulo forma parte de las acciones coordinadas para mejorar la experiencia de quienes ingresan o atraviesan Coahuila, en una ruta donde miles de familias utilizan las carreteras estatales y federales para llegar a sus destinos.