Activa Fiscalía de personas desaparecidas la búsqueda de la menor Aline Naomi, en Múzquiz, Coahuila

MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Carbonífera activó la búsqueda de Aline Naomi de la Rosa, una niña de 12 años de Múzquiz, Coahuila, cuyo paradero se desconoce desde el sábado 15 de agosto. De acuerdo con la ficha difundida por la autoridad especializada, la menor fue vista por última vez en la colonia 28 de Noviembre, en Múzquiz. La Fiscalía pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que pueda ayudar a establecer su ubicación.

La desaparición fue reportada un día después de la última ocasión en que se tuvo información sobre la menor. Hasta este domingo, la autoridad mantiene vigente la solicitud de apoyo y no se ha difundido información oficial que confirme su localización. La petición de la Fiscalía comenzó a circular también en redes sociales, donde se solicita a habitantes de Múzquiz y de municipios cercanos mantenerse atentos y comunicar directamente a las autoridades cualquier información relacionada con la menor. La difusión busca ampliar el alcance de la búsqueda y evitar que algún dato relevante quede sin reportar. Por tratarse de una menor de edad, la información disponible públicamente es limitada. Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre las circunstancias en que desapareció, ni sobre alguna persona relacionada con el caso. Tampoco se ha informado públicamente que exista una detención.

La Fiscalía mantiene como fecha de desaparición el 15 de agosto de 2026 y como lugar de referencia la colonia 28 de Noviembre. Cualquier información debe entregarse directamente a las autoridades, evitando difundir versiones no confirmadas que puedan afectar las labores de búsqueda. La autoridad puso a disposición de la ciudadanía el número 911 de Emergencias y el 844 438 0700 de la Fiscalía General del Estado para recibir información que pueda contribuir a localizar a Aline Naomi.

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