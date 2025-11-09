Estudiante coahuilense cruza fronteras para llevar proyecto cultural mexicano a niños de España

MURCIA, ESPAÑA.– Una estudiante de la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas inició una estancia académica en la región de Murcia, donde desarrollará actividades formativas en escuelas de nivel infantil y primario durante el mes de noviembre. El viaje forma parte de un programa de movilidad internacional que se lleva a cabo mediante la colaboración entre la Secretaría de Educación de Coahuila y la Universidad de Murcia. TE PUEDE INTERESAR: Shiomara tiene 8 años y busca apoyo para representar a Saltillo y México en mundial de natación en aguas abiertas

Terecita Azeneth Hernández Moreno, alumna del séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar, permanecerá en España del 1 al 30 de noviembre. Durante este periodo, se integrará a distintas aulas para observar prácticas pedagógicas, participar en procesos educativos y compartir actividades que promuevan elementos de la cultura mexicana entre estudiantes de nivel básico. La iniciativa reúne a jóvenes de varias escuelas normales del estado que buscan fortalecer su formación docente mediante experiencias en otros contextos educativos. La estudiante explicó que su interés por la docencia surgió a partir de la influencia de una maestra de su infancia, experiencia que la motivó a elegir el nivel preescolar como campo profesional. También señaló que esta movilidad le permitirá reforzar conocimientos adquiridos y continuar el crecimiento académico que ya había impulsado con una experiencia similar a nivel nacional en Chihuahua.

Hernández mantiene un promedio general de 10 y señaló que su familia ha sido un acompañamiento constante en el avance de sus metas escolares. De acuerdo con la información proporcionada, el apoyo emocional y económico de sus padres y hermanas ha sido determinante para que pudiera concretar la participación en esta estancia en el extranjero. Además de su incorporación a centros educativos de Murcia, la estudiante desarrolla un proyecto académico-cultural que plantea actividades lúdicas orientadas a compartir tradiciones y contenidos relacionados con México, con el propósito de acercar a los niños españoles a expresiones culturales distintas a las que encuentran habitualmente en su entorno escolar. La institución educativa de la que forma parte destacó que la participación de la alumna se enmarca en los esfuerzos por impulsar prácticas académicas que permitan a los futuros docentes conocer modelos educativos, metodologías y dinámicas escolares de otros países. Al finalizar su estancia, Terecita regresará a Coahuila para continuar con su formación y completar los estudios correspondientes al séptimo semestre de la licenciatura. (Con información de medios locales)