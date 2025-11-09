Estudiante coahuilense cruza fronteras para llevar proyecto cultural mexicano a niños de España

Sabinas
/ 9 noviembre 2025
    Estudiante coahuilense cruza fronteras para llevar proyecto cultural mexicano a niños de España
    La estudiante realiza actividades culturales para compartir tradiciones mexicanas con alumnos españoles. FOTO: REDES SOCIALES

La estudiante Terecita Hernández realiza prácticas en centros infantiles y primarios de Murcia como parte de un programa de movilidad académica internacional

MURCIA, ESPAÑA.– Una estudiante de la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas inició una estancia académica en la región de Murcia, donde desarrollará actividades formativas en escuelas de nivel infantil y primario durante el mes de noviembre.

El viaje forma parte de un programa de movilidad internacional que se lleva a cabo mediante la colaboración entre la Secretaría de Educación de Coahuila y la Universidad de Murcia.

$!La estudiante de la Normal Experimental participa en dinámicas con niños de nivel infantil en España.
La estudiante de la Normal Experimental participa en dinámicas con niños de nivel infantil en España. FOTO: REDES SOCIALES

Terecita Azeneth Hernández Moreno, alumna del séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar, permanecerá en España del 1 al 30 de noviembre.

Durante este periodo, se integrará a distintas aulas para observar prácticas pedagógicas, participar en procesos educativos y compartir actividades que promuevan elementos de la cultura mexicana entre estudiantes de nivel básico. La iniciativa reúne a jóvenes de varias escuelas normales del estado que buscan fortalecer su formación docente mediante experiencias en otros contextos educativos.

La estudiante explicó que su interés por la docencia surgió a partir de la influencia de una maestra de su infancia, experiencia que la motivó a elegir el nivel preescolar como campo profesional. También señaló que esta movilidad le permitirá reforzar conocimientos adquiridos y continuar el crecimiento académico que ya había impulsado con una experiencia similar a nivel nacional en Chihuahua.

$!La jóvenes normalista de Coahuila se integró a instituciones educativas de Murcia durante noviembre.
La jóvenes normalista de Coahuila se integró a instituciones educativas de Murcia durante noviembre. FOTO: REDES SOCIALES

Hernández mantiene un promedio general de 10 y señaló que su familia ha sido un acompañamiento constante en el avance de sus metas escolares. De acuerdo con la información proporcionada, el apoyo emocional y económico de sus padres y hermanas ha sido determinante para que pudiera concretar la participación en esta estancia en el extranjero.

Además de su incorporación a centros educativos de Murcia, la estudiante desarrolla un proyecto académico-cultural que plantea actividades lúdicas orientadas a compartir tradiciones y contenidos relacionados con México, con el propósito de acercar a los niños españoles a expresiones culturales distintas a las que encuentran habitualmente en su entorno escolar.

La institución educativa de la que forma parte destacó que la participación de la alumna se enmarca en los esfuerzos por impulsar prácticas académicas que permitan a los futuros docentes conocer modelos educativos, metodologías y dinámicas escolares de otros países.

Al finalizar su estancia, Terecita regresará a Coahuila para continuar con su formación y completar los estudios correspondientes al séptimo semestre de la licenciatura.

(Con información de medios locales)

Temas


Cultura
Educación
estudiantes

Localizaciones


España
Sabinas

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

