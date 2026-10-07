Adolescente manda al hospital a otro menor de edad tras lesionarlo en el pecho, en Nueva Rosita

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Sabinas
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    Adolescente manda al hospital a otro menor de edad tras lesionarlo en el pecho, en Nueva Rosita
    El alumno de 14 años recibió atención médica en la Clínica 24 del IMSS con una herida en el pecho. La agresión fue reportada en la Secundaria Técnica 51 Julio Galán Romo. CORTESÍA

El estudiante recibió atención en la Clínica 24 del IMSS por una complicación pulmonar; su estado de salud fue reportado como estable

NUEVA ROSITA, COAH.- Un adolescente de 14 años fue hospitalizado con una agresión que le provocó neumotórax izquierdo después de una presunta agresión de otro compañero de clase en las inmediaciones de la Secundaria Técnica 51 Julio Galán Romo, en Nueva Rosita, Coahuila.

La intervención de las corporaciones de seguridad derivó en la detención de otro menor, señalado como probable responsable.

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El estudiante recibió atención en la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde los médicos establecieron el diagnóstico. El reporte disponible este miércoles sobre su condición lo ubica estable, mientras continúa bajo atención por las lesiones sufridas.

El caso movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Municipal, quienes participaron en las primeras diligencias después de conocer lo ocurrido. Ambas corporaciones intervinieron en la localización y detención del adolescente señalado.

De acuerdo con la información atribuida a la Fiscalía General del Estado, el presunto responsable también es menor de edad. El Ministerio Público mantiene la recopilación de datos de prueba para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar su situación jurídica.

Las actuaciones se concentran en establecer cómo sucedieron los hechos y la participación del detenido. La investigación busca reunir los elementos necesarios para avanzar en la judicialización del expediente por las lesiones que llevaron al estudiante al hospital.

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El episodio ocurrió en el exterior del plantel de Nueva Rosita, cabecera del municipio de San Juan de Sabinas. La atención del caso quedó a cargo de las autoridades investigadoras, con apoyo de la corporación municipal que participó en la respuesta inicial.

La Fiscalía destacó la coordinación entre ambas instituciones para intervenir tras el reporte y manifestó su rechazo a la violencia, particularmente cuando involucra a menores de edad.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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