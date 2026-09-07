Adulto mayor resbala al cerrar ventana y termina en el hospital en Múzquiz, Coahuila

El accidente ocurrió el fin de semana de intensas lluvias y granizo registrados en el Pueblo Mágico, específicamente en una vivienda ubicada sobre la calle Matamoros Oriente, donde José N., de 81 años, se encontraba en su recámara cuando decidió acercarse a una ventana para cerrarla y evitar que el agua continuara ingresando debido a la tormenta que se registraba en la ciudad.

MÚZQUIZ, COAH.- Lo que comenzó como un intento por proteger su vivienda de la lluvia terminó con un adulto mayor hospitalizado, luego de sufrir una caída dentro de su domicilio en la colonia La Placita, en Múzquiz , Coahuila.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre no advirtió que el piso se encontraba mojado por el agua que había entrado a la vivienda. Al caminar sobre la superficie perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza contra una de las paredes.

Tras el impacto, el octogenario quedó en el interior de la casa y comenzó a pedir ayuda. Sus llamados fueron escuchados por una vecina, quien de inmediato solicitó la intervención de Seguridad Pública Municipal.

Elementos del Mando Coordinado, a bordo de la unidad 2098, acudieron al domicilio y localizaron al hombre lesionado. Los oficiales le brindaron asistencia y realizaron las acciones necesarias para ponerlo a salvo.

Posteriormente, José fue trasladado al Hospital General de Múzquiz, donde recibió atención médica y quedó bajo valoración para descartar lesiones de mayor consideración derivadas del golpe en la cabeza. Otro reporte señaló que paramédicos también le brindaron los primeros auxilios antes de su traslado.

El incidente ocurrió en medio de las condiciones de lluvia registradas durante el fin de semana en el municipio, que provocaron que distintas superficies permanecieran húmedas y aumentaran el riesgo de accidentes dentro de algunos domicilios.