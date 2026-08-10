Advierten fraude inmobiliario mediante falsos notarios en Nueva Rosita, Coahuila

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Sabinas
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    Advierten fraude inmobiliario mediante falsos notarios en Nueva Rosita, Coahuila
    La compraventa de inmuebles es una de las operaciones que puede verse afectada por documentos notariales falsificados. ARCHIVO

Un ciudadano presentó documentos de una compraventa presuntamente firmados por una persona que no estaría acreditada como fedatario

NUEVA ROSITA, COAH.– La presencia de personas que presuntamente se hacen pasar por notarios públicos encendió las alertas en San Juan de Sabinas, Coahuila, donde el gremio notarial llamó a la población a extremar precauciones ante el riesgo de fraudes relacionados con operaciones inmobiliarias.

El caso más reciente fue expuesto por Eladio Romero Dávila, notario público número 15 de la Región Carbonífera, quien informó que atendió a una persona que presentó documentos aparentemente relacionados con la compraventa de una propiedad y que habían sido firmados por alguien que se ostentó como notario público sin serlo. La situación fue canalizada ante las autoridades correspondientes para su investigación.

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El hecho adquiere relevancia porque una operación inmobiliaria respaldada con documentación notarial falsa puede poner en riesgo directamente el patrimonio de las víctimas, particularmente cuando se trata de escrituras, compraventas, poderes o documentos utilizados para acreditar la propiedad de un inmueble.

Romero Dávila señaló que este tipo de situaciones se han presentado durante 2026 en el municipio, por lo que recomendó verificar antes de realizar cualquier operación que la persona que ofrece servicios notariales se encuentre debidamente acreditada y que los documentos sean expedidos por una notaría legalmente establecida.

El directorio oficial de notarios de Coahuila confirma que Romero Dávila ocupa la Notaría Pública número 15 y tiene su despacho en Nueva Rosita, dentro del Distrito Notarial de la Región Carbonífera.

Ante una operación de compraventa, los ciudadanos deben evitar entregar dinero o firmar documentos sin comprobar previamente la identidad del fedatario, la existencia de la notaría y la autenticidad de los instrumentos. También resulta fundamental revisar la situación jurídica del inmueble ante las instancias registrales correspondientes.

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Aún no se ha informado públicamente el nombre de la persona que presuntamente habría utilizado una identidad notarial falsa ni se han dado a conocer detalles sobre una eventual denuncia penal. El caso permanece bajo conocimiento de las autoridades, mientras el llamado principal es a evitar que documentos apócrifos sean utilizados para concretar operaciones que puedan derivar en la pérdida de propiedades.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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