Alejandro Gutiérrez conquista el Gran Campeonato del Becerro Gordo en Sabinas

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    Alejandro Gutiérrez conquista el Gran Campeonato del Becerro Gordo en Sabinas
    Alejandro Gutiérrez Iribarren recibió el reconocimiento como Gran Campeón del XLIV Concurso del Becerro Gordo de Sabinas, con el ejemplar identificado con el arete 95. CORTESÍA

El ejemplar con arete 95 obtuvo el máximo reconocimiento en la edición 44 del tradicional concurso ganadero de la región carbonífera

SABINAS, COAH.- El productor Alejandro Gutiérrez Iribarren se coronó como Gran Campeón del XLIV Concurso del Becerro Gordo 2026, celebrado este domingo en las instalaciones de la Asociación Ganadera de Sabinas, como parte de las actividades de las Fiestas Grandes del municipio.

El ejemplar ganador correspondió al arete número 95, propiedad de Gutiérrez Iribarren, quien obtuvo el máximo reconocimiento de una competencia que reunió a productores ganaderos y 90 ejemplares en pista, distribuidos en las categorías Peewee, Chica, Mediana y Grande.

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El título de Campeón Reservado fue para el arete número 39, del Rancho Corrales, dentro de la categoría Mediana, destacando por su calidad y conformación.

En los resultados generales, el primer lugar correspondió al arete 69, de Esteban García, ejemplar que además fue el más pesado de todo el concurso y recibió una hebilla especial de la Asociación Angus Mexicana por presentar el mejor fenotipo Angus. El segundo lugar fue para el arete 108, de Juan Fernando Villarreal; tercero, el arete 36 del Rancho Agua Dulce, de Enrique García; cuarto, el arete 55 de Víctor Hugo y Carlos Valdez, y quinto, el arete 28 de Valentina Jackson, quien también fue reconocida como Mejor Manejadora del concurso.

En la categoría Grande, el campeonato fue para el arete 29, de Rubén Elías Ramos Jackson, con Ventura Gutiérrez como criador. El segundo lugar correspondió al arete 77 de Enrique García, cuyo manejador, Saúl Abasta, recibió el reconocimiento como Mejor Manejador de esta categoría. El tercer sitio fue para el arete 56; cuarto, el 43 de Patrick Sellers Salinas, criador Rancho El Pato, y quinto, el 71 de Jesús María Montemayor Garza.

La competencia contó con la participación de jueces especializados, entre ellos Gary Parker, Sam Matthew y el médico veterinario zootecnista Charly Cárdenas.

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La organización estuvo encabezada por la Asociación Ganadera Local de Sabinas y el comité del concurso, presidido este año por Artemisa Gutiérrez Balderrama, quien se convirtió en la primera mujer en asumir esta responsabilidad.

Durante el evento, el secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, destacó la importancia del mejoramiento genético para elevar la calidad del hato y fortalecer la competitividad del sector ganadero.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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