Alejandro Gutiérrez conquista el Gran Campeonato del Becerro Gordo en Sabinas

El ejemplar ganador correspondió al arete número 95, propiedad de Gutiérrez Iribarren, quien obtuvo el máximo reconocimiento de una competencia que reunió a productores ganaderos y 90 ejemplares en pista, distribuidos en las categorías Peewee, Chica, Mediana y Grande.

SABINAS, COAH.- El productor Alejandro Gutiérrez Iribarren se coronó como Gran Campeón del XLIV Concurso del Becerro Gordo 2026, celebrado este domingo en las instalaciones de la Asociación Ganadera de Sabinas , como parte de las actividades de las Fiestas Grandes del municipio.

El título de Campeón Reservado fue para el arete número 39, del Rancho Corrales, dentro de la categoría Mediana, destacando por su calidad y conformación.

En los resultados generales, el primer lugar correspondió al arete 69, de Esteban García, ejemplar que además fue el más pesado de todo el concurso y recibió una hebilla especial de la Asociación Angus Mexicana por presentar el mejor fenotipo Angus. El segundo lugar fue para el arete 108, de Juan Fernando Villarreal; tercero, el arete 36 del Rancho Agua Dulce, de Enrique García; cuarto, el arete 55 de Víctor Hugo y Carlos Valdez, y quinto, el arete 28 de Valentina Jackson, quien también fue reconocida como Mejor Manejadora del concurso.

En la categoría Grande, el campeonato fue para el arete 29, de Rubén Elías Ramos Jackson, con Ventura Gutiérrez como criador. El segundo lugar correspondió al arete 77 de Enrique García, cuyo manejador, Saúl Abasta, recibió el reconocimiento como Mejor Manejador de esta categoría. El tercer sitio fue para el arete 56; cuarto, el 43 de Patrick Sellers Salinas, criador Rancho El Pato, y quinto, el 71 de Jesús María Montemayor Garza.

La competencia contó con la participación de jueces especializados, entre ellos Gary Parker, Sam Matthew y el médico veterinario zootecnista Charly Cárdenas.