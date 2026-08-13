Amplían trabajos de bacheo y reparación de calles en Sabinas

SABINAS, COAH.- Los daños provocados por las lluvias y el tránsito vehicular llevaron al Gobierno Municipal de Sabinas a reforzar los trabajos de rehabilitación de vialidades, con intervenciones que buscan atender los puntos más deteriorados y ofrecer soluciones de mayor duración. Una de las obras principales se concentra en el acceso a la colonia Lázaro Cárdenas, sobre la calle número 1, donde el pavimento sufrió un deterioro severo debido principalmente al flujo y acumulación de agua pluvial que desemboca hacia la zona del río.

La afectación se intensificó con las recientes precipitaciones registradas en el municipio y el paso constante de vehículos, por lo que el Ayuntamiento determinó realizar una intervención de fondo en lugar de limitarse a un bacheo superficial. Cuadrillas del departamento de Imagen Urbana comenzaron con el retiro de la carpeta asfáltica dañada y el acondicionamiento del área. De acuerdo con el programa de obra, este jueves se contempla la colocación de malla electrosoldada como refuerzo, mientras que el viernes está previsto el colado de concreto hidráulico a partir del mediodía. La utilización de concreto busca proporcionar mayor resistencia en un tramo sometido de manera constante al paso del agua y al tránsito vehicular. Debido a los trabajos y al periodo necesario para que el material alcance la resistencia requerida, autoridades municipales solicitaron a los habitantes y automovilistas tomar precauciones y utilizar rutas alternas durante los próximos días.

De manera simultánea, trabajadores municipales realizaron labores de bacheo sobre la calle Independencia, donde fueron rehabilitados distintos tramos que presentaban daños y dificultaban la circulación. El alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren señaló que las obras responden directamente a los reportes ciudadanos y forman parte de una estrategia para atender las vialidades conforme a las necesidades de cada sector.

“Estamos escuchando a los vecinos y atendiendo de frente las problemáticas de nuestras calles”, afirmó el Edil, al destacar que la intervención en el acceso a la colonia Lázaro Cárdenas busca ofrecer una reparación firme ante los efectos del agua. El Gobierno Municipal informó que las cuadrillas continuarán recorriendo distintos sectores de Sabinas para atender reportes de baches y deterioro vial, con prioridad en las zonas donde las condiciones representan mayores dificultades para la circulación.