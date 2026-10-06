Arranca el 24 de octubre camino rumbo al Rodeo Rancho 2027 de Múzquiz, Coahuila
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La Arena La Misión recibirá el 24 de octubre la primera eliminatoria del Rodeo Rancho, con equipos de cinco competidores y acceso gratuito para las familias
MÚZQUIZ, COAH.- La Arena La Misión de Múzquiz recibirá el próximo 24 de octubre a cerca de 20 equipos de vaqueros que buscarán clasificarse a la gran final del Rodeo Rancho y Arreada Múzquiz 2027, una competencia que reunirá a representantes de Coahuila, otras entidades del país y Estados Unidos.
Durante la presentación oficial, los organizadores informaron que actualmente existen ocho equipos registrados y mantienen abierta la convocatoria para alcanzar una participación aproximada de 100 vaqueros, distribuidos en grupos de cinco integrantes.
Javier Espinoza, presidente del comité organizador, explicó que la eliminatoria se realizará con entrada gratuita para el público. Las puertas de la Arena La Misión abrirán al mediodía y las actividades principales comenzarán alrededor de las cinco de la tarde.
Los participantes competirán en cinco disciplinas relacionadas con las labores ganaderas y la destreza de los vaqueros, entre ellas pruebas de manejo y arreo de ganado, herrado de becerros, rescate de vaqueros y ejercicios realizados contrarreloj.
Dentro de las actividades también se contempla una prueba de ensillado de potro con caballo de remuda, con la que se pondrá a prueba la coordinación, rapidez y experiencia de los competidores.
De acuerdo con el comité organizador, al término de la jornada serán seleccionados ocho equipos que obtendrán su pase a la gran final prevista para marzo de 2027, después de la tradicional Arreada Múzquiz. La inscripción tendrá un costo de 2 mil 500 pesos por equipo.
En la presentación participaron Carlos Castro Garza, director de Turismo Municipal; Javier Ruiz Izaguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Región Carbonífera; Diana Haro Martínez, subsecretaria de Turismo regional, así como integrantes del comité organizador.
Los promotores señalaron que este tipo de competencias fortalecen el llamado turismo vaquero y permiten proyectar las tradiciones ganaderas de Múzquiz, además de generar consumo en hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales.
La Arena La Misión, con capacidad aproximada para cinco mil espectadores, será escenario de esta primera eliminatoria que marcará el inicio del camino rumbo a la gran competencia de 2027.