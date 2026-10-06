Arranca el 24 de octubre camino rumbo al Rodeo Rancho 2027 de Múzquiz, Coahuila

Durante la presentación oficial, los organizadores informaron que actualmente existen ocho equipos registrados y mantienen abierta la convocatoria para alcanzar una participación aproximada de 100 vaqueros, distribuidos en grupos de cinco integrantes.

MÚZQUIZ, COAH.- La Arena La Misión de Múzquiz recibirá el próximo 24 de octubre a cerca de 20 equipos de vaqueros que buscarán clasificarse a la gran final del Rodeo Rancho y Arreada Múzquiz 2027, una competencia que reunirá a representantes de Coahuila, otras entidades del país y Estados Unidos.

Javier Espinoza, presidente del comité organizador, explicó que la eliminatoria se realizará con entrada gratuita para el público. Las puertas de la Arena La Misión abrirán al mediodía y las actividades principales comenzarán alrededor de las cinco de la tarde.

Los participantes competirán en cinco disciplinas relacionadas con las labores ganaderas y la destreza de los vaqueros, entre ellas pruebas de manejo y arreo de ganado, herrado de becerros, rescate de vaqueros y ejercicios realizados contrarreloj.

Dentro de las actividades también se contempla una prueba de ensillado de potro con caballo de remuda, con la que se pondrá a prueba la coordinación, rapidez y experiencia de los competidores.

De acuerdo con el comité organizador, al término de la jornada serán seleccionados ocho equipos que obtendrán su pase a la gran final prevista para marzo de 2027, después de la tradicional Arreada Múzquiz. La inscripción tendrá un costo de 2 mil 500 pesos por equipo.

En la presentación participaron Carlos Castro Garza, director de Turismo Municipal; Javier Ruiz Izaguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Región Carbonífera; Diana Haro Martínez, subsecretaria de Turismo regional, así como integrantes del comité organizador.