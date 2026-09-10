Aseguran presunto cristal durante cateo coordinado en Múzquiz, Coahuila

La diligencia se realizó en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Fresnos y Victoria, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron una orden judicial como parte de actos de investigación derivados, entre otros elementos, del seguimiento a reportes ciudadanos.

MÚZQUIZ, COAH.- Un operativo coordinado de seguridad culminó con el aseguramiento de sustancias y objetos con características propias de la metanfetamina durante un cateo efectuado la noche del miércoles en un domicilio del barrio Los Zorros, en Múzquiz , Coahuila.

El despliegue generó expectación entre habitantes del sector debido a la presencia de numerosas unidades y elementos de distintas corporaciones que establecieron un dispositivo de seguridad en los alrededores del domicilio intervenido.

En el operativo participaron agentes de la AIC, elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), Policía Civil Coahuila (PCC), corporaciones municipales, grupos especiales, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes brindaron apoyo durante el desarrollo de la diligencia.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que las acciones se realizaron en el marco de la estrategia de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

Durante la inspección fueron localizadas sustancias con características similares a la metanfetamina, conocida comúnmente como cristal, además de otros objetos que quedaron asegurados y a disposición de la autoridad correspondiente.

La Fiscalía precisó que el material decomisado todavía deberá pasar por un proceso de pesaje y peritaje químico forense. Estos estudios permitirán establecer de manera oficial qué tipo de sustancia fue localizada y determinar la cantidad asegurada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas como resultado de esta diligencia, por lo que cualquier situación jurídica deberá establecerse conforme avancen las investigaciones.