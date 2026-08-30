Bomberos traen al mundo a una niña nacida en Nueva Rosita, Coahuila; ella y su madre se encuentran estables

NUEVA ROSITA, COAH.- Una mujer de 39 años dio a luz en su domicilio este fin de semana, luego de que el trabajo de parto avanzara antes de que pudiera ser trasladada a un hospital. Elementos del Cuerpo de Bomberos de Nueva Rosita acudieron al llamado y brindaron atención prehospitalaria durante el nacimiento. El reporte de emergencia ingresó alrededor de las 05:30 horas desde un domicilio ubicado en la calle Dr. Mier, de la colonia Zaragoza de Nueva Rosita, Coahuila. La mujer, identificada como Laura Yesenia N., tenía aproximadamente 38 semanas de gestación y se encontraba acompañada de su esposo cuando comenzó el trabajo de parto.

Al sitio acudieron los elementos Iram Salazar, Aarón Ibarra y Manuel Villa. De acuerdo con los reportes sobre la atención, al llegar encontraron que el nacimiento ya estaba en proceso, por lo que el traslado inmediato a una unidad hospitalaria no era viable. El paramédico Iram Salazar, con apoyo de sus compañeros, realizó las maniobras de atención necesarias para asistir el alumbramiento dentro de la vivienda. La bebé nació en el domicilio y los elementos de emergencia proporcionaron los primeros cuidados a la madre y a la recién nacida. Posteriormente, ambas fueron trasladadas en ambulancia a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedaron bajo valoración médica.

Los reportes señalaron que tanto Laura Yesenia como la recién nacida se encontraban estables al momento del traslado y que no se habían reportado complicaciones inmediatas derivadas del nacimiento. La familia expresó su agradecimiento a los tres elementos que participaron en la emergencia.

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