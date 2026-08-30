María Vargas, de Jalisco, es Miss Universo México 2026 y sucesora de Fátima Bosch

La representante del Estado de Jalisco, María Vargas Naranjo, fue coronada la noche del sábado 29 de agosto como la nueva Miss Universo México 2026 y sucesora de la actual Miss Universo Fátima Bosch Fernández, quién fue coronada en Tailandia durante 2025, en un evento celebrado en Los Cabos, Baja California Sur. Con este título, Vargas Naranjo representará a México en la próxima edición de Miss Universo, la número 75, que se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico; donde Bosch Fernández también entregará la corona. La terna ganadora también fue conformada por Fer Abaroa, de Guerrero, obtuvo el segundo lugar; mientras que la representante de Veracruz, Génesis Vera, se quedó en el tercer puerto y Ximena Ochoa, de CDMX, se llevó la cuarta posición.

¿QUIÉN ES MARÍA VARGAS NARANJO? La joven de 28 años, originaria de Jalisco, se colocó entre las favoritas desde el inicio del certamen de belleza nacional debido a su preparación y desenvolvimiento en las distintas etapas. Cuenta con experiencia como modelo y escritora, además de tener una licenciatura en Negocios Internacionales. Entre sus proyectos personales se encuentra el libro ‘Miss Trouble’, donde aborda las críticas y juicios en su carrera, así como la importancia en torno a la identidad y el no permitir que otras personas definan quién eres: “Que nadie puede definirte más que tú mismo”.

Así como que sostuvo en la competencia un discurso centrado en la identidad de las mujeres y su forma de dejar huella en las personas, al buscar inspirar a otras mujeres a través de su historia. La nueva reina aseguró que quiere continuar con el mensaje de su antecesora y utilizar su voz para impulsar a otras mujeres: “La voz no solamente se alza para hablar por los demás, sino para escuchar mejor y demostrar que alzar la voz no solamente ayuda al prójimo, sino que también abre puertas que anteriormente nos cerraron”.

DESPEDIDA DE FÁTIMA BOSCH Cuando Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025, el 21 de noviembre pasado en Bangkok, Tailandia, se convirtió en la cuarta mexicana en conseguir la corona, aunque su triunfo no solo estuvo acompañado de celebración, también de una polémica durante el certamen y posteriores acusaciones en torno a su elección hicieron que su reinado comenzara bajo los reflectores. A nueve meses de aquella noche, la mexicana ha recorrido distintos países como representante de la organización y su gestión ha estado marcada por causas sociales, mensajes de empoderamiento femenino y una postura que, de acuerdo con el propio CEO de Miss Universo, representa la evolución de las nuevas generaciones. Bosch terminó su reinado como Miss Universe México con un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores, donde agradeció el cariño que recibió durante el año que fungió como representante nacional y aseguró que su vínculo con el país permanecerá intacto.

“Hoy termina mi reinado, pero jamás terminará el orgullo de ser mexicana... Gracias por permitirme vivir este sueño, pero sobre todo, gracias por su amor”, afirmó Miss Universo 2025. Tras la ceremonia, Bosch compartió un video en sus redes sociales para hacer un balance de su periodo como reina de belleza y todo lo vivido durante el último año; así como recordó que portar la banda y la corona de Miss Universo México significó cumplir el sueño de representar a su país frente al mundo que tuvo desde niña, así como portar con orgullo la bandera mexicana. “Hoy termina un capítulo que cambió mi vida para siempre, el sueño de una niña que nació en México... Representar a México, llevar su bandera sobre mis hombros y demostrarle al mundo la fuerza, la actitud y el corazón de nuestra gente, siempre va a ser el honor más grande de mi vida”, afirmó la modelo tabasqueña.

¿CUÁNDO VER MISS UNIVERSO 2026? Si tu plan es continuar disfrutando de los certámenes de belleza, te contamos que la representante mexicana viajará a Puerto Rico para competir en la edición número 75 de Miss Universe. El Coliseo José Miguel Agrelot será la sede de la gala internacional el próximo 24 de noviembre, que reunirá a delegadas de más de 80 países por lo que contarán con poco más de dos meses para su preparación. Entre las actividades de la competencia se incluirá el desfile de trajes nacionales, entrevistas y ensayos previos. Cabe destacar que se trata de una producción especial por el 75 aniversario del concurso y al ser la cuarta ocasión en que Puerto Rico se convierta en sede del evento por lo que atraerá cobertura internacional y asistencia de ex reinas. Este siguiente paso es importante para la participación mexicana, ya que se buscará mantener la visibilidad lograda en ediciones pasadas, donde las concursantes han obtenido lugares favorables en el top 5 y, ¿por qué no?, volver a obtener nuevamente la corona como con Fátima Bosch.