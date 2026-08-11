Buscan a Yazaira en Sabinas; amplían operativo tras dos meses sin rastro

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Sabinas
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    Buscan a Yazaira en Sabinas; amplían operativo tras dos meses sin rastro
    La búsqueda de Yazaira Vanessa se concentra en sectores de la villa de Cloete, Sabinas, y zonas de difícil acceso. CORTESÍA

Las labores se concentran en la villa de Cloete y contemplan puntos de difícil acceso para obtener indicios sobre su paradero

SABINAS, COAH.- A casi dos meses de que fue vista por última vez, autoridades estatales y grupos de rescate intensificaron la búsqueda de Yazaira Vanessa Pérez Medellín, de 34 años, con un operativo desplegado en la villa de Cloete, en Sabinas, donde se revisarán sectores frecuentados por la mujer y áreas de difícil acceso.

La Fiscalía General del Estado, mediante la Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Región Carbonífera, mantiene activa la ficha de búsqueda y participa en las labores junto con corporaciones y grupos de rescate. Los recorridos comenzaron este martes y están contemplados durante varios días, en un nuevo esfuerzo por obtener indicios que permitan establecer el paradero de la mujer.

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Como antecedente, el 8 de diciembre de 2025 Yazaira Vanessa fue rescatada después de caer en una loma de un antiguo tajo, donde permaneció más de dos horas. En aquella ocasión se informó que realizaba actividades de recolección de botes de aluminio.

Yazaira fue vista por última vez el 10 de junio de 2026. De acuerdo con la ficha oficial, mide aproximadamente 1.53 metros, pesa 45 kilogramos, es de complexión delgada, tiene cabello rizado castaño y ojos café oscuro.

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Como señas particulares presenta un tatuaje en el brazo derecho, debajo de la muñeca, con los nombres “Ariel y Ángel”, además de cicatrices de perforaciones en boca, labios, nariz y ceja. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla prelavado, blusa tipo polo rosa fucsia y botas negras.

La Fiscalía mantiene el llamado a la ciudadanía para proporcionar cualquier información que permita localizarla. La búsqueda permanece activa y las autoridades continúan con los recorridos en distintos puntos de Cloete.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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