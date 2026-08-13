Carlos García Vega toma las riendas de Simarc en la región carbonífera de Coahuila

SABINAS, COAH.- Carlos García Vega asumió la gerencia general del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (Simarc), en sustitución de Enrique Salazar, quien dejó el cargo por motivos personales. El relevo se concretó este miércoles 12 de agosto durante una sesión extraordinaria del consejo del organismo. La llegada de García Vega fue respaldada por los alcaldes que integran el sistema, entre ellos Laura Jiménez Gutiérrez, de Múzquiz; Óscar Ríos Ramírez, de San Juan de Sabinas; José Feliciano Díaz Iribarren, de Sabinas, y Federico Quintanilla Arana, de Progreso. También estuvieron presentes funcionarios estatales vinculados con la operación hidráulica de la región.

El nuevo gerente llega a un organismo que enfrenta uno de sus principales retos en la infraestructura. Parte de las redes hidráulicas tiene varios años de antigüedad y requiere sustitución y mantenimiento, mientras continúan proyectos para mejorar el abasto, reducir fugas y fortalecer los sistemas de medición y telemetría. Para 2026, Simarc contempla inversiones cercanas a los 60 millones de pesos en obras y acciones prioritarias. Entre los trabajos anunciados se encuentra la sustitución de aproximadamente 25 kilómetros de tubería obsoleta, con una inversión de 12 millones de pesos, además de infraestructura para mejorar presión y continuidad del suministro en distintos sectores. García Vega señaló que comenzará con una revisión de las condiciones en que recibe el organismo y dará seguimiento a los proyectos existentes. También planteó colocar la atención a los usuarios entre las prioridades, especialmente en reportes por fugas, falta de agua y problemas de drenaje.

El funcionario agradeció la confianza de los integrantes del consejo y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuyo respaldo mencionó al asumir la responsabilidad. Con el cambio, Simarc inicia una nueva etapa en la que el desafío será convertir las inversiones y proyectos hidráulicos en un servicio más constante para las familias de la Región Carbonífera.