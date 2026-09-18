Catean chatarrera de Nueva Rosita por robo a empresario

La diligencia fue realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, con apoyo de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Semar) participaron en el resguardo del inmueble durante el cateo.

NUEVA ROSITA, COAH.- Un operativo de seguridad se desplegó en una chatarrera de la colonia Las Torres, en Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas , como parte de una investigación por robo en perjuicio de un empresario de la zona.

De acuerdo con información proporcionada por la Delegación Carbonífera de la FGE, el operativo se efectuó como seguimiento a una carpeta de investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el empresario afectado. La diligencia fue realizada bajo instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

La investigación también habría incorporado información obtenida mediante mecanismos de contacto ciudadano utilizados por la Fiscalía, entre ellos grupos de comunicación con habitantes de la región. Estos reportes permitieron orientar una de las líneas de investigación hacia el establecimiento conocido como “La Parca” o “La Parka”.

Durante el cateo fueron localizados y asegurados diversos objetos que podrían estar relacionados con el robo investigado. Los indicios quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para establecer su procedencia y determinar si guardan relación directa con los hechos denunciados.

El inmueble quedó bajo aseguramiento mientras continúan las diligencias. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta para establecer cómo fueron obtenidos los objetos localizados y, en su caso, determinar responsabilidades penales.

Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente el valor total de los bienes presuntamente sustraídos al empresario, tampoco han detallado cuáles fueron los objetos recuperados ni han confirmado personas detenidas como resultado del cateo.