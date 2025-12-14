Catean yonke en Palaú durante operativo coordinado de los tres órdenes de gobierno

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La mañana del sábado se llevó a cabo un cateo en un negocio dedicado a la compra de chatarra, identificado como yonke “Los Gallegos”, ubicado en la zona centro de la Villa de Palaú, como parte de una investigación derivada de una denuncia presentada en Múzquiz.

El operativo se desarrolló en un inmueble utilizado para la compraventa de materiales reciclables y fue ejecutado por corporaciones de los tres órdenes de gobierno, quienes desplegaron un amplio dispositivo de seguridad para resguardar el perímetro y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes conforme a la ley.

TE PUEDE INTERESAR: Derrapa motociclista y termina bajo camioneta estacionada en Parras

En el cateo participaron elementos de Seguridad Pública Municipal, la Agencia de Investigación Criminal, Policía del Estado, Policía de Acción y Reacción, así como personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Las corporaciones mantuvieron presencia en el sector durante varias horas mientras se realizaban las inspecciones en el establecimiento.

De acuerdo con la información disponible, la diligencia se efectuó como parte de acciones enfocadas en la prevención del delito y en la revisión de establecimientos dedicados a la compra de chatarra, en seguimiento a una denuncia interpuesta por el gobierno municipal de Múzquiz. Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas como resultado del cateo.

Las autoridades estatales tomaron conocimiento de los hechos y documentaron las actuaciones realizadas en el inmueble, integrando los datos obtenidos a la carpeta de investigación correspondiente. El operativo forma parte de una serie de acciones que se han llevado a cabo en la Región Carbonífera para atender reportes relacionados con posibles conductas ilícitas.

El cateo realizado en Palaú corresponde a una de las diligencias efectuadas por la Fiscalía General del Estado en la región, en coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales, con el objetivo de dar seguimiento a denuncias presentadas por los municipios.

Las investigaciones continuarán conforme a los procedimientos legales para determinar si existen responsabilidades derivadas de los hechos denunciados.

(Con información de medios locales)