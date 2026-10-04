Celebra Río Sabinas su día entre contaminación y llamados a protegerlo

El Gobierno estatal, municipal y activistas llamaron a la población a proteger sus aguas, mantener libres de residuos sus márgenes y conservar las especies que dependen de este ecosistema, como parte de las acciones del programa Ríos Vivos.

SABINAS, COAH.- El Río Sabinas llegó este domingo 4 de octubre a su conmemoración anual convertido no solamente en símbolo natural de la Región Carbonífera, sino también en el centro de una creciente preocupación por su conservación, contaminación y disponibilidad de agua.

La conmemoración tiene carácter oficial desde 2023, cuando mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado se estableció el primer domingo de octubre de cada año como Día del Río Sabinas. En ese mismo año se creó el Consejo para promover su restauración y conservación y se reforzó el carácter prioritario de su protección.

Sin embargo, la celebración de 2026 ocurre en medio de problemas ambientales que durante las últimas semanas motivaron la intervención de autoridades federales.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó en septiembre que clausuró temporalmente actividades del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas que originaban descargas de aguas residuales sin tratamiento hacia el arroyo Aguililla o El Águila, afluente del Río Sabinas.

El procedimiento se originó a partir de una denuncia ciudadana presentada desde 2024. Durante las inspecciones se detectó el incumplimiento de medidas relacionadas con tratamiento de aguas, medición de descargas y análisis de laboratorio.

También la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó inspecciones y confirmó descargas de aguas residuales hacia afluentes del río, además de revisar las condiciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Sabinas.

Paralelamente, ciudadanos y organizaciones han intensificado las acciones para recuperar el cauce. Durante este año se realizaron jornadas de limpieza en márgenes y zonas expuestas por el bajo nivel del agua, donde voluntarios retiraron botellas, plásticos, llantas y otros residuos.