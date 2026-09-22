Chocan dos camiones de empresa refresquera en Nueva Rosita, Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- Dos camiones pertenecientes a una empresa refresquera protagonizaron este martes un accidente vial sobre el Libramiento Norte de Nueva Rosita, Coahuila, a escasos metros del tramo conocido como El Rubí, donde ambas unidades resultaron con daños materiales. De acuerdo con el reporte difundido sobre el percance, los vehículos circulaban por esta vialidad cuando uno de ellos impactó por alcance al segundo, provocando la colisión entre las unidades de carga. El accidente generó la movilización de elementos de seguridad para atender la situación y verificar las condiciones de los conductores.

Los primeros informes señalan que los operadores de los camiones involucrados no resultaron con lesiones de consideración, por lo que el saldo preliminar quedó únicamente en daños materiales. Elementos de la Policía Civil de Coahuila (PCC) tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión. La ubicación del percance, sobre una de las vialidades utilizadas para el tránsito vehicular en la zona, generó afectaciones momentáneas a la circulación mientras se atendía el incidente. Tras el impacto, las unidades permanecieron en el lugar hasta que se efectuaron las maniobras necesarias para retirarlas de la zona y restablecer el tránsito.

Hasta el momento, no se han informado personas lesionadas ni se ha dado a conocer una estimación oficial del monto de los daños ocasionados a los vehículos. La causa precisa que llevó al conductor de una de las unidades a impactar la parte posterior de la otra deberá determinarse mediante el peritaje correspondiente.