Ciudadanos exigen revisar trasvase de agua y emprenden defensa del río Sabinas

Durante el encuentro participaron el exalcalde de Juárez, Sergio Kobel Romanía; integrantes del Consejo de Ecología y Participación Ciudadana (Cepaci), entre ellas Mirthala Gómez, Judith Flores y Silvia Chávez; además de Rosa Guajardo, el profesor Alejandro Múzquiz Gutiérrez y otros ciudadanos que han impulsado durante años la protección del río.

SABINAS, COAH.- La defensa del río Sabinas tomó un nuevo impulso este jueves, luego de que ciudadanos, ambientalistas, académicos y exfuncionarios se reunieran en las palapas del afluente para exigir acciones urgentes que frenen su deterioro ambiental y garanticen la recuperación de uno de los principales ecosistemas de la Región Carbonífera.

Los asistentes coincidieron en que la disminución del caudal, la contaminación, la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la extracción de agua han colocado al río Sabinas en una situación crítica. Por ello, anunciaron que en los próximos días realizarán una marcha ciudadana y continuarán presentando solicitudes ante dependencias federales para exigir medidas de restauración ambiental, vigilancia permanente y una revisión integral de las políticas relacionadas con el aprovechamiento del agua en la región.

Durante la reunión también se planteó la necesidad de analizar el impacto que generan los tajos mineros y otras actividades que, de acuerdo con los participantes, han modificado el flujo natural del agua.

Además, insistieron en que la recuperación del río requiere inversiones en infraestructura para el saneamiento, mayor supervisión ambiental y una estrategia de largo plazo que involucre a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil.

Uno de los posicionamientos más relevantes fue el expresado por el exalcalde de Juárez, Sergio Kobel Romanía, quien consideró indispensable revisar el convenio mediante el cual parte del agua de la presa Don Martín se destina al distrito de riego de Nuevo León.

Señaló que dicho acuerdo fue establecido hace décadas bajo condiciones completamente distintas a las actuales y que hoy la prioridad debe ser garantizar el agua para la Región Carbonífera y la conservación del ecosistema.

“Si no tenemos agua nosotros, ¿por qué pasarle lo que nos queda para mantener el ecosistema a otro estado?”, cuestionó.

Kobel sostuvo que la reducción del nivel de la presa Don Martín afecta directamente a pescadores, prestadores de servicios turísticos y familias que dependen de las actividades económicas ligadas al embalse.

Por ello, hizo un llamado a diputados federales y locales para revisar la vigencia de los acuerdos históricos sobre la distribución del agua y convocó a las autoridades a instalar una mesa de diálogo con especialistas y ciudadanos.