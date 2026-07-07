Coahuila: identifican al minero número 26 recuperado de Pasta de Conchos

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Sabinas
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    Coahuila: identifican al minero número 26 recuperado de Pasta de Conchos
    Los restos del minero fueron encontrados en abril pasado en la zona de la Lumbrera 2, donde continúan los trabajos de búsqueda de los trabajadores atrapados desde la tragedia de 2006. REDES SOCIALES

Margarito Zamarrón era operador de Frente Larga y tenía poco tiempo de haber ingresado a trabajar en la mina cuando ocurrió la explosión de 2006

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A más de dos décadas de la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos, autoridades confirmaron la identificación de los restos de Margarito Zamarrón Alfaro, uno de los trabajadores que quedaron atrapados tras la explosión registrada el 19 de febrero de 2006.

La notificación oficial fue entregada este lunes 6 de julio a los familiares del minero por parte del Mando Unificado, luego de que los estudios genéticos permitieran confirmar su identidad. Posteriormente, sus deudos dieron a conocer la noticia mediante plataformas digitales.

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Los restos de Zamarrón Alfaro habían sido localizados en abril pasado durante los trabajos de recuperación realizados en la zona de la Lumbrera 2, uno de los puntos donde se mantienen las labores de búsqueda dentro del complejo minero ubicado en San Juan de Sabinas.

La identificación representa un nuevo avance dentro del proceso de recuperación de los trabajadores que permanecieron atrapados desde hace más de 20 años. De acuerdo con la información proporcionada, Margarito Zamarrón era originario de Villa de las Esperanzas y se desempeñaba como operador de Frente Larga.

El trabajador tenía poco tiempo de haber ingresado a laborar en la mina cuando ocurrió el accidente que dejó atrapados a 65 mineros. Según la información difundida por familiares, contaba con apenas dos meses y cuatro días de antigüedad cuando ocurrió la explosión.

Tras recibir la confirmación, Rosa María Ríos Rangel, esposa del minero, compartió un mensaje en redes sociales donde expresó que finalmente concluía una espera de más de dos décadas para conocer el destino de su esposo.

Con la identificación de Margarito Zamarrón Alfaro, el Mando Unificado reportó un total de 28 mineros identificados dentro de los trabajos realizados en la Región Carbonífera. Este organismo está conformado por la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General del Estado.

Los trabajos de recuperación continúan en diferentes zonas de la mina Pasta de Conchos, incluyendo rampas y las lumbreras 1 y 2, mientras permanecen activas las labores para localizar a los trabajadores que aún no han sido recuperados.

La entrega de los restos a la familia se realizará conforme avancen los procedimientos correspondientes derivados de la identificación genética y las diligencias periciales.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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