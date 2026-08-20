Confirma Fiscalía un detenido por crimen de ‘Tío Chuy’; será presentado en breve ante un juez

MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) ya tiene bajo custodia a un hombre señalado como presunto implicado en el homicidio cometido en Múzquiz en contra de Jesús Maldonado Lira, conocido como “Tío Chuy”, y se prepara para llevar el caso ante un juez, una vez que concluya la integración de los elementos necesarios para continuar con el proceso penal. El delegado regional de la Fiscalía, Diego Garduño Guzmán, confirmó que una persona permanece detenida por su probable relación con el asesinato y explicó que el avance de las investigaciones permitió establecer una línea concreta sobre la posible participación del detenido en los hechos.

La autoridad mantiene bajo reserva la identidad del sospechoso mientras continúan las diligencias ministeriales. El Ministerio Público trabaja en la integración de la carpeta de investigación para que el caso pueda ser presentado ante la autoridad judicial y se determine la situación jurídica del detenido. Garduño Guzmán también precisó que la investigación actualmente se concentra en una sola persona, pese a las primeras versiones que señalaban que hasta cinco individuos podrían estar relacionados con el homicidio. Conforme avanzaron las indagatorias, testimonios, indicios y otros elementos permitieron delimitar la investigación. Jesús Maldonado Lira fue localizado sin vida el pasado 11 de agosto en un rancho de Múzquiz, donde trabajaba. Su cuerpo fue encontrado dentro de una camioneta y presentaba huellas de una agresión, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación por homicidio. Desde entonces, agentes ministeriales y personal pericial han recabado información para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables y establecer el móvil de la agresión.

Ahora, con un detenido, el expediente entra en una etapa decisiva: la Fiscalía deberá presentar ante un juez los datos de prueba que sustenten la acusación y será la autoridad judicial la que determine si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. Las investigaciones, sin embargo, permanecen abiertas para esclarecer completamente el crimen y determinar si existen más personas relacionadas. El detenido mantiene su presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad.