Agita Tania a fronterenses y casi linchan a una familia

El odio que la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, le tiene a la policía de Coahuila, estuvo a punto de causar el linchamiento de la familia de un agente estatal, en Ciudad Frontera.

El agente, identificado como escolta del comandante Pepo, hirió de gravedad a una niña, cuando la menor jugaba con un scooter, el viernes por la noche, en el exterior de su domicilio.

El policía transitaba en su camioneta por la avenida Aviación, rumbo a su domicilio, cuando de repente se impactó con un poste, al virar el volante para intentar esquivar un pequeño bulto.

TE PUEDE INTERESAR: Cero tolerancia a la corrupción en Coahuila

El conductor permaneció en el lugar y, en su declaración, dijo que intentó esquivar a la menor y por eso chocó con un poste, pero lamentablemente la caja de la unidad la golpeó e hirió de gravedad.

Al darse a conocer la noticia en redes sociales, Tania Flores de inmediato posteó que el agente estatal no fue detenido por ser intocable y que eran ya muchos los abusos policiacos.

Flores Guerra afirmó que el policía venía a exceso de velocidad y que, a pesar de la gravedad de la niña, se encontraba libre y oculto, por lo que pidió compartir sus mensajes para castigarlo.

Al ver la campaña de Tania en contra, la familia del escolta, ya avanzada la noche, sacó los muebles de su vivienda para irse a un domicilio seguro, pues los vecinos amenazaban rodear la casa.

TE PUEDE INTERESAR: Vaticinan desaparición del PRI para el 2027

De hecho, según testigos, varios de estos intentaron dañar las ventanas del inmueble, en su afán de impedir a la asustada prole escapar del sector.

Por fortuna, los ánimos se calmaron, los vecinos no los atacaron y la familia se fue del lugar, tras comprobarse que el conductor de la camioneta se encontraba bajo resguardo policiaco.

Al día siguiente, videos en poder de la policía investigadora comprobaron que la menor se atravesó a la camioneta y que la unidad chocó con el poste, en un intento por evitar arrollarla.

TE PUEDE INTERESAR: Con Manolo, el nuevo modelo político de Coahuila es exitoso

El policía permanece detenido y la niña de 9 años se encuentra en terapia intensiva del IMSS, en fase de recuperación, y no en peligro de muerte, como afirmó Tania Flores Guerra.

Basta una mentira, una mente agitadora y perversa, y gente crédula para ocasionar una tragedia, aunque por fortuna, esta vez se pudo evitar.

Los mensajes de Tania y los testimonios de testigos de los hechos se hicieron llegar a esta columna.

PELIGRA INVERSIÓN ASIÁTICA

El gobierno de Coahuila debe estar muy atento a la exigencia de EU a México de disminuir y frenar la inversión asiática en el país.

Analistas políticos destacan que la caída del régimen chavista en Venezuela no responde a temas libertarios, sino más bien a asuntos de dominio territorial y petróleo.

El gobierno de Donald Trump ya dejó en claro que no tendrá piedad ni límites a la hora de defender sus intereses, y una de sus preocupaciones es la inversión asiática en este país.

Un reciente monitoreo empresarial en Coahuila advierte que la presencia china y coreana tuvo una disminución en 2025 en esta entidad, debido a los aranceles de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Obtiene Coahuila tres premios Reed Latino

La presión del vecino país ocasionó ya que directivos de empresas de origen asiático se muestren preocupados por la continuidad de sus fuentes de empleo en el estado.

Urge que la Secretaría de Economía coahuilense se ponga las pilas...

ORGULLO 132

Miguel Torruco será un excelente subsecretario de prevención, pues es un profesionista destacado, un gran deportista y un publirrelacionista consagrado, afirmó el diputado local Antonio Attolini.

El joven político lagunero lo recuerda como un compañero de lucha en el Movimiento 132 y destacó que la designación de Torruco Garza es un acierto de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sabe involucrar a diferentes actores a un mismo propósito y formar comunidades; su llegada es una ventaja para el secretario Omar García Harfuch y un orgullo para nuestro movimiento”, dijo.

Miguel Torruco Garza, con raíces maternas coahuilenses, fue designado en diciembre como subsecretario de Prevención, en la Secretaría de Seguridad Pública federal.

EL QUIJOTE

Como propósito de Año Nuevo, el político lagunero Juan Antonio García Villa propone a los mexicanos leer El Quijote, el libro más hermoso y más gallardo escrito por autor alguno, dice.

El representante panista afirma que solo un reducido número de personas en México, mayores de 18 años, ha leído esta obra maestra literaria, escrita en español, por Miguel de Cervantes Saavedra.

Y seguramente García Villa tiene razón, pues el hábito de la lectura es algo que se ha perdido al paso de los años, y El hombre de la Mancha es una narración larga, aunque plena de ingenio.

En mi lejana juventud, tuve oportunidad de adentrarme en esta refinada obra, pero la verdad, ahora el único Quijote que leo es el de mi amigo y paisano Jorge Villarreal de la Cruz.

Como quiera, no hay que echar al olvido la estupenda recomendación de Juan Antonio García Villa, en su colaboración para VANGUARDIA y El Financiero.