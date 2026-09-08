Cuestionan presunta venta de espacios para la Gran Cabalgata de Sabinas, Coahuila

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    Cuestionan presunta venta de espacios para la Gran Cabalgata de Sabinas, Coahuila
    Una denuncia ciudadana señala la presunta venta de 28 lugares a mil pesos cada uno en una escuela primaria para ver la tradicional Cabalgata de Sabinas. CORTESÍA

Denuncia ciudadana señala que se ofertan lugares a mil pesos; el Ayuntamiento de Sabinas anunció un procedimiento oficial para asegurar espacios durante el evento

SABINAS, COAH.— Una denuncia ciudadana puso bajo cuestionamiento la presunta venta de espacios para presenciar la Gran Cabalgata de Sabinas 2026, luego de que se señalara que en una escuela primaria estarían ofreciendo alrededor de 28 lugares a mil pesos cada uno.

La inquietud tomó mayor relevancia este martes, después de que el Ayuntamiento de Sabinas difundiera información sobre el procedimiento que deberán seguir los ciudadanos para “asegurar su espacio” durante la tradicional cabalgata, programada para este sábado 12 de septiembre.

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De acuerdo con la publicación municipal, las personas deberán estar presentes en el punto correspondiente al momento del registro y contar con dos copias de su credencial para votar.

La administración también informó que realizará rondines por las diferentes zonas a partir de las 18:00 horas y que se proporcionarán indicaciones para el manejo de basura y limpieza de las calles.

Este procedimiento oficial abre una interrogante respecto a los espacios que, según la denuncia ciudadana, estarían siendo ofrecidos mediante un cobro de mil pesos en una institución educativa

$!El Ayuntamiento de Sabinas anunció un procedimiento de registro para asegurar espacios durante la Gran Cabalgata 2026.
El Ayuntamiento de Sabinas anunció un procedimiento de registro para asegurar espacios durante la Gran Cabalgata 2026. CORTESÍA

La ciudadana que expuso el caso pidió conocer quién habría autorizado la venta, a quién pertenecen los terrenos donde supuestamente se comercializan los lugares y cuál sería el destino de los recursos obtenidos. También cuestionó si una directora escolar tendría facultades para realizar este tipo de cobros.

Hasta el momento, la denuncia no constituye por sí misma una prueba de una irregularidad, por lo que resulta necesario establecer si los espacios señalados forman parte del esquema de registro anunciado por el Ayuntamiento, si corresponden a propiedad particular o si existe alguna autorización específica para su utilización.

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La Gran Cabalgata Santo Domingo-Sabinas se ha convertido en uno de los acontecimientos de mayor convocatoria de la Región Carbonífera y para su edición 2026 las autoridades han anunciado acciones de seguridad, protección civil, limpieza y organización ante la llegada de miles de asistentes.

En este contexto, la principal demanda ciudadana es que exista claridad sobre los mecanismos para ocupar espacios a lo largo del recorrido y, particularmente, sobre cualquier cobro relacionado con lugares para observar el desfile ecuestre.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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