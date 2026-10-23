Da a luz adolescente de 16 años dentro de su casa en Sabinas

SABINAS, COAH.- Una adolescente de 16 años dio a luz a un niño dentro de su vivienda, en la colonia El Consuelo, en Sabinas, durante la madrugada del jueves, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a ambos.

La emergencia se reportó alrededor de las 05:14 horas en un domicilio de la calle Alfonso Reyes, donde los técnicos en urgencias médicas encontraron a la joven, identificada como María Fernanda, después del nacimiento.