Da a luz adolescente de 16 años dentro de su casa en Sabinas
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La emergencia se reportó alrededor de las 05:14 horas en la calle Alfonso Reyes; los primeros informes indicaron que el pequeño aparentemente se encontraba en buenas condiciones
SABINAS, COAH.- Una adolescente de 16 años dio a luz a un niño dentro de su vivienda, en la colonia El Consuelo, en Sabinas, durante la madrugada del jueves, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a ambos.
La emergencia se reportó alrededor de las 05:14 horas en un domicilio de la calle Alfonso Reyes, donde los técnicos en urgencias médicas encontraron a la joven, identificada como María Fernanda, después del nacimiento.
Durante la primera valoración, los socorristas observaron que el recién nacido aparentemente se encontraba en buenas condiciones. No obstante, debido a que el parto ocurrió fuera de un hospital, consideraron necesario que tanto la madre como el bebé recibieran una revisión médica más completa.
Para protegerlos de las bajas temperaturas, los paramédicos utilizaron mantas térmicas durante la atención prehospitalaria y posteriormente los llevaron al Centro de Salud de Sabinas.
En la unidad médica, ambos quedaron bajo valoración del personal sanitario, que determinaría su estado de salud y las atenciones necesarias tras el nacimiento.
(Con información de medios locales)