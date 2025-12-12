Dan prisión preventiva a cuatro empleados de anexo por golpear a menor en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La agresión contra un menor de edad dentro del centro de rehabilitación “Mano con Mano”, ubicado en el municipio de Nueva Rosita, derivó en un operativo multinstitucional y en la detención de cuatro trabajadores del establecimiento, quienes ya fueron vinculados a proceso.La Fiscalía General del Estado confirmó que los empleados enfrentarán cargos por el delito de lesiones gravísimas.

El delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, Diego Saúl Garduño Guzmán, informó que la carpeta de investigación se integra a partir de la denuncia por la golpiza que sufrió un adolescente interno, quien resultó con heridas de gran severidad. De acuerdo con las primeras indagatorias, los implicados habrían participado en un episodio de violencia dentro del inmueble, aunque la autoridad aún no precisa la causa exacta que originó la agresión.

TE PUEDE INTERESAR: Golpe mortal acabó con su vida cuando intentó separar una riña entre mujeres en bar de Acuña

Los cuatro detenidos, entre ellos el coordinador del centro, fueron presentados ante un juez de control, quien determinó su vinculación a proceso y ordenó su ingreso inmediato a prisión preventiva debido a la gravedad del caso. La medida cautelar permanecerá vigente mientras continúan las investigaciones y se incorporan más datos de prueba que permitan definir responsabilidades individuales.

Como parte de las diligencias, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo un cateo nocturno en las instalaciones del anexo, localizado en la zona de Cloete. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, Sedena, Policía Municipal y Policía Civil del Estado. Durante la intervención no se realizaron nuevas detenciones ni se aseguraron sustancias ilícitas, pues el objetivo principal fue obtener registros, documentación y material de video que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía confirmó que el centro podría enfrentar también consecuencias administrativas, ya que la investigación incluye la revisión de su funcionamiento interno y del trato brindado a los internos. El establecimiento se encuentra a un costado de la Carretera Federal 57 y permaneció bajo supervisión mientras se realizaban las diligencias ministeriales.

Los imputados —entre ellos el coordinador identificado como Emiliano García Arellano, conocido como “Milo”— permanecerán recluidos mientras se desarrolla la investigación. Hasta el momento, la autoridad no ha dado a conocer si existen más personas involucradas, pero mantiene abierta la indagatoria para establecer si al interior del centro existen antecedentes de violencia o prácticas irregulares.

(Con información de medios locales)