Golpe mortal acabó con su vida cuando intentó separar una riña entre mujeres en bar de Acuña

ACUÑA, COAH.- Un hombre de 52 años murió durante la madrugada de ayer jueves tras ser golpeado en el exterior de un bar ubicado sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros, en la colonia Aeropuerto, en la ciudad de Acuña. La agresión ocurrió en medio de una pelea que se desató fuera del establecimiento “Checos”, donde la víctima intentó intervenir para detener un conflicto que terminó por costarle la vida.

Elementos de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal llegaron al cruce del libramiento con la calle Tlatelolco, donde localizaron sin vida a Miguel ¨N¨, de 52 años. Paramédicos de la Cruz Roja revisaron al hombre, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con el testimonio de un empleado del bar, el incidente comenzó cuando Miguel trató de separar una riña entre dos mujeres, una de ellas identificada como su esposa, Eva ¨N¨, de 48 años. La otra mujer, apodada “La Negra”, habría iniciado una agresión que rápidamente escaló hacia la vía pública.

Mientras la víctima intentaba detener el pleito, dos hombres intervinieron de manera violenta. Uno de ellos fue descrito por testigos como un sujeto que vestía suéter rojo y pantalón de mezclilla; el otro fue identificado como Eligio ¨N¨. Según la declaración inicial, ambos participaron en la agresión.

Durante la confrontación, Miguel recibió dos puñetazos directos al rostro que lo hicieron caer de espaldas, golpeándose aparentemente la cabeza contra una boya ubicada en el libramiento. A pesar de que ya estaba inconsciente, los atacantes continuaron golpeándolo a puñetazos y puntapiés antes de huir del sitio.

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena para recabar evidencia que permita identificar con precisión a los responsables, entre ellos el sujeto del suéter rojo que también aparece en un video captado por un testigo.

Cerca del mediodía de este mismo jueves, autoridades reportaron la detención de un presunto involucrado en el homicidio, quien será presentado ante el Ministerio Público para la continuación de las indagatorias.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación y continúa la búsqueda del segundo agresor.

(Con información de medios locales)