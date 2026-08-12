De inversión millonaria a posible clausura; planta de aceite enfrenta conflicto vecinal en Sabinas, Coahuila

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    De inversión millonaria a posible clausura; planta de aceite enfrenta conflicto vecinal en Sabinas, Coahuila
    La procesadora de aceite de aguacate llegó a Sabinas con el anuncio de una inversión millonaria para reactivar las antiguas instalaciones de ECCSA. ARCHIVO

Procesadora de huesos de aguacate enfrenta suspensión y riesgo de clausura definitiva en la región carbonífera

SABINAS, COAH.- La inversión que a principios de año fue anunciada como una oportunidad para reactivar las antiguas instalaciones de ECCSA y generar nuevos empleos en Sabinas ahora enfrenta un escenario complicado ante las denuncias de vecinos y las medidas adoptadas por el Gobierno Municipal contra la empresa dedicada al procesamiento de aceite de aguacate.

El proyecto fue presentado entre enero y febrero por el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren como una inversión de 3.5 millones de dólares, con la expectativa de aprovechar las instalaciones industriales y generar inicialmente entre 18 y 20 empleos directos.

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Sin embargo, meses después, la operación de la planta derivó en inconformidades de habitantes de sectores cercanos, quienes reportaron molestias relacionadas con los olores generados por las actividades de procesamiento.

Ante los reportes, personal del Departamento de Ecología y de la Dirección Jurídica municipal acudió a las instalaciones y colocó sellos de suspensión temporal, mientras se solicitaban adecuaciones para atender las observaciones y evitar afectaciones a la población.

El conflicto se agravó luego de nuevos señalamientos sobre una presunta continuidad de actividades pese a la suspensión. El Alcalde advirtió que el Ayuntamiento dará seguimiento jurídico al caso y que, si se confirma el incumplimiento de la medida, la empresa podría enfrentar sanciones mayores, incluida la suspensión definitiva de operaciones.

Díaz Iribarren sostuvo que la generación de empleos y la llegada de inversiones son importantes para Sabinas, pero no pueden desarrollarse a costa de la tranquilidad de las familias. Incluso, de acuerdo con los reportes publicados, los propietarios habrían planteado la posibilidad de trasladar sus actividades fuera de la zona urbana.

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De esta manera, el proyecto que comenzó el año como una apuesta de 3.5 millones de dólares para reactivar un antiguo espacio industrial enfrenta ahora un proceso de revisión municipal que podría definir si permanece en Sabinas, modifica su operación o termina definitivamente fuera de la zona donde comenzó actividades.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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