Desata choque múltiple por arranque de celos de regidora del PT, en San Juan de Sabinas
El incidente dejó varios vehículos dañados y obligó a la intervención de paramédicos y autoridades locales para atender a los involucrados y controlar la situación
SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La madrugada del sábado, un conflicto personal entre una pareja derivó en un accidente vial en el municipio de San Juan de Sabinas. Cristina Yaneth Haro, regidora del Partido del Trabajo (PT), impactó con su camioneta el vehículo de su esposo, identificado como DJ Memo, quien se encontraba acompañado por otra mujer.
El incidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas en el estacionamiento de la unidad deportiva. Según los primeros reportes, al sorprender a su esposo con otra persona, la funcionaria aceleró su camioneta Nissan Titan y colisionó directamente contra un Nissan Versa donde se encontraban Guillermo y Carla Monserrat.
El fuerte impacto proyectó el Versa contra una camioneta GMC estacionada, causando daños importantes a los tres vehículos involucrados. Testigos alertaron de inmediato a las autoridades y cuerpos de emergencia, que acudieron al sitio para atender a los afectados.
Paramédicos confirmaron que los ocupantes del Versa presentaban lesiones leves y crisis nerviosa, mientras que la conductora responsable permaneció en el lugar para coordinarse con las autoridades de tránsito.
Elementos de la Policía Preventiva detuvieron a la regidora por el presunto delito de daños y lesiones. Los vehículos fueron trasladados al corralón municipal mientras los peritos y el médico legista evaluaban los daños y lesiones de los involucrados.
Hasta el momento, las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades legales y los posibles cargos derivados del accidente.
El accidente ha generado comentarios en la comunidad debido a que se relaciona directamente con un conflicto personal de la regidora. Afortunadamente, no se reportaron lesiones graves, pero el hecho ha puesto de relieve los riesgos que pueden derivarse de altercados personales que escalan a la vía pública.
(Con información de medios locales)