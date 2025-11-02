Desata choque múltiple por arranque de celos de regidora del PT, en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La madrugada del sábado, un conflicto personal entre una pareja derivó en un accidente vial en el municipio de San Juan de Sabinas. Cristina Yaneth Haro, regidora del Partido del Trabajo (PT), impactó con su camioneta el vehículo de su esposo, identificado como DJ Memo, quien se encontraba acompañado por otra mujer.

El incidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas en el estacionamiento de la unidad deportiva. Según los primeros reportes, al sorprender a su esposo con otra persona, la funcionaria aceleró su camioneta Nissan Titan y colisionó directamente contra un Nissan Versa donde se encontraban Guillermo y Carla Monserrat.

El fuerte impacto proyectó el Versa contra una camioneta GMC estacionada, causando daños importantes a los tres vehículos involucrados. Testigos alertaron de inmediato a las autoridades y cuerpos de emergencia, que acudieron al sitio para atender a los afectados.