Desata choque múltiple por arranque de celos de regidora del PT, en San Juan de Sabinas

Sabinas
/ 2 noviembre 2025
    Desata choque múltiple por arranque de celos de regidora del PT, en San Juan de Sabinas
    La camioneta Nissan Titan de la regidora impactó al Nissan Versa, proyectándolo contra otro vehículo estacionado. FOTO: REDES SOCIALES

El incidente dejó varios vehículos dañados y obligó a la intervención de paramédicos y autoridades locales para atender a los involucrados y controlar la situación

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La madrugada del sábado, un conflicto personal entre una pareja derivó en un accidente vial en el municipio de San Juan de Sabinas. Cristina Yaneth Haro, regidora del Partido del Trabajo (PT), impactó con su camioneta el vehículo de su esposo, identificado como DJ Memo, quien se encontraba acompañado por otra mujer.

El incidente ocurrió alrededor de las 05:00 horas en el estacionamiento de la unidad deportiva. Según los primeros reportes, al sorprender a su esposo con otra persona, la funcionaria aceleró su camioneta Nissan Titan y colisionó directamente contra un Nissan Versa donde se encontraban Guillermo y Carla Monserrat.

TE PUEDE INTERESAR: Incrementan en Coahuila infancias no binarias, revela consulta del INE

El fuerte impacto proyectó el Versa contra una camioneta GMC estacionada, causando daños importantes a los tres vehículos involucrados. Testigos alertaron de inmediato a las autoridades y cuerpos de emergencia, que acudieron al sitio para atender a los afectados.

$!La regidora del PT, Cristina Yaneth Haro, fue detenida tras impactar el vehículo de su esposo en un arranque de celos.
La regidora del PT, Cristina Yaneth Haro, fue detenida tras impactar el vehículo de su esposo en un arranque de celos. FOTO: REDES SOCIALES

Paramédicos confirmaron que los ocupantes del Versa presentaban lesiones leves y crisis nerviosa, mientras que la conductora responsable permaneció en el lugar para coordinarse con las autoridades de tránsito.

Elementos de la Policía Preventiva detuvieron a la regidora por el presunto delito de daños y lesiones. Los vehículos fueron trasladados al corralón municipal mientras los peritos y el médico legista evaluaban los daños y lesiones de los involucrados.

Hasta el momento, las autoridades locales han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades legales y los posibles cargos derivados del accidente.

El accidente ha generado comentarios en la comunidad debido a que se relaciona directamente con un conflicto personal de la regidora. Afortunadamente, no se reportaron lesiones graves, pero el hecho ha puesto de relieve los riesgos que pueden derivarse de altercados personales que escalan a la vía pública.

(Con información de medios locales)

Temas


accidentes viales
Choques
Regidores

Localizaciones


San Juan De Sabinas

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
EU recurrió a instalaciones no convencionales, como prisiones ubicadas en zonas remotas, estructuras precarias tipo tienda de campaña y cárceles en otros países.

Bate Trump récord histórico de detenciones de migrantes irregulares
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
true

La ejecución de Carlos Manzo
Desconsuelo

Desconsuelo
true

POLITICÓN: Ramírez Bedolla es repudiado en funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan