Detienen a maestro en plena clase por presunto abuso contra alumna, en Sabinas

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Sabinas
/ 22 abril 2026
    Detienen a maestro en plena clase por presunto abuso contra alumna, en Sabinas
    El imputado fue trasladado ante un juez de control y posteriormente ingresado al penal de Piedras Negras, donde seguirá el proceso. REDES SOCIALES

La denuncia de la madre permitió abrir la investigación que derivó en la detención del docente y su vinculación al proceso penal

SABINAS, COAH.- Un operativo al interior de una secundaria pública de Sabinas derivó en la detención de un docente señalado por su probable responsabilidad en un delito sexual en agravio de una estudiante menor de edad. La intervención se realizó durante horario escolar, lo que generó conmoción entre la comunidad educativa.

El imputado, identificado como Fernando “N”, fue asegurado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal mientras se encontraba frente a grupo en la Escuela Secundaria Venustiano Carranza. La acción se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por una autoridad judicial, tras la integración de una carpeta de investigación.

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Las indagatorias se originaron luego de que la madre de la adolescente, de 15 años, acudiera ante instancias de atención a víctimas para interponer la denuncia correspondiente. A partir de ese momento, el caso fue canalizado a la Fiscalía General del Estado, donde se recabaron datos de prueba que permitieron judicializar el expediente.

De acuerdo con la imputación, el delito es considerado agravado debido a que presuntamente ocurrió dentro de un plantel educativo y bajo una relación de autoridad entre el docente y la víctima. Esta condición incrementa la gravedad del señalamiento y determina el tipo de medidas cautelares aplicables en el proceso.

Tras su aseguramiento, el profesor fue puesto a disposición de un juez de control en Sabinas, donde se llevó a cabo la audiencia inicial. Durante la diligencia, el Ministerio Público formuló imputación formal, mientras que el acusado optó por reservarse su derecho a declarar.

Posteriormente, la autoridad judicial determinó su traslado al Centro de Reinserción Social ubicado en Piedras Negras, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. Además, se estableció un periodo para la investigación complementaria, en el que se continuarán integrando elementos a la causa.

El caso también fue turnado a instancias especializadas en protección de menores, a fin de dar seguimiento a la atención de la víctima y garantizar el acompañamiento durante el proceso legal.

La detención dentro del plantel generó reacciones entre el personal docente, quienes manifestaron inquietud por los protocolos aplicados en este tipo de intervenciones. No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad del imputado conforme avance el procedimiento judicial.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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