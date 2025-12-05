Cateo en Piedras Negras deja droga asegurada y una mujer detenida

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil de Coahuila y apoyos de fuerzas federales, ejecutaron la mañana de ayer jueves un cateo en dos viviendas ubicadas en la calle E, entre las vialidades Aeropuerto y Dolores, dentro de la colonia Central de Piedras Negras.

Durante la inspección, los agentes decomisaron diversas dosis de droga, entre ellas cristal y mariguana, así como otros artículos relacionados con la venta de narcóticos. En el operativo fue detenida Evelin Yamileth “N”, de 31 años, quien se encontraba en el domicilio acompañada de una bebé de meses de edad. La menor fue asegurada y trasladada bajo resguardo de la Procuraduría de Niñas, Niños y la Familia (Pronnif).

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: hojalatero desaparecido es encontrado muerto en brecha; presentaba heridas graves

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, la acción derivó de reportes ciudadanos anónimos que alertaban sobre posibles puntos de venta de droga en la zona.

El operativo contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, como parte de una estrategia coordinada para desmantelar redes de distribución de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades indicaron que la participación de la comunidad ha sido clave para la identificación de inmuebles vinculados con la venta de narcóticos, y confirmaron que continuarán realizando cateos de manera estratégica para reducir la circulación de drogas y detener a presuntos responsables.

Hasta el momento, se mantienen abiertas las investigaciones para determinar si la vivienda cateada operaba como punto fijo de venta y si existen otras personas involucradas en la actividad ilícita. La coordinación interinstitucional y el seguimiento de reportes ciudadanos son elementos centrales en los esfuerzos por combatir la distribución de narcóticos en Piedras Negras.