Cateo en Piedras Negras deja droga asegurada y una mujer detenida

Piedras Negras
/ 5 diciembre 2025
    Cateo en Piedras Negras deja droga asegurada y una mujer detenida
    Durante la intervención se aseguraron drogas como cristal y mariguana, además de otros artículos relacionados. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La bebé fue asegurada por la Pronnif tras la detención de su madre durante el operativo en la colonia Central

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil de Coahuila y apoyos de fuerzas federales, ejecutaron la mañana de ayer jueves un cateo en dos viviendas ubicadas en la calle E, entre las vialidades Aeropuerto y Dolores, dentro de la colonia Central de Piedras Negras.

Durante la inspección, los agentes decomisaron diversas dosis de droga, entre ellas cristal y mariguana, así como otros artículos relacionados con la venta de narcóticos. En el operativo fue detenida Evelin Yamileth “N”, de 31 años, quien se encontraba en el domicilio acompañada de una bebé de meses de edad. La menor fue asegurada y trasladada bajo resguardo de la Procuraduría de Niñas, Niños y la Familia (Pronnif).

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: hojalatero desaparecido es encontrado muerto en brecha; presentaba heridas graves

La mujer quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo con el delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, la acción derivó de reportes ciudadanos anónimos que alertaban sobre posibles puntos de venta de droga en la zona.

El operativo contó con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones estatales, como parte de una estrategia coordinada para desmantelar redes de distribución de estupefacientes en distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades indicaron que la participación de la comunidad ha sido clave para la identificación de inmuebles vinculados con la venta de narcóticos, y confirmaron que continuarán realizando cateos de manera estratégica para reducir la circulación de drogas y detener a presuntos responsables.

Hasta el momento, se mantienen abiertas las investigaciones para determinar si la vivienda cateada operaba como punto fijo de venta y si existen otras personas involucradas en la actividad ilícita. La coordinación interinstitucional y el seguimiento de reportes ciudadanos son elementos centrales en los esfuerzos por combatir la distribución de narcóticos en Piedras Negras.

(Con información de medios locales)

Temas


Cateos
Detenciones
Drogas

Localizaciones


Piedras Negras

Organizaciones


AIC

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En este segundo... va

En este segundo... va
true

Coahuila: Funciona sinergia entre Manolo Jiménez y Javier Díaz
true

POLITICÓN: En primer cara a cara Trump-Sheinbaum, todo fue futbol
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México

Ni pandilleros, ni violentos: así lucha el Motoclub Camellos contra el estigma biker en México
Si Brasil -potencia del futbol de selecciones- queda en segundo lugar de su grupo, jugaría los 16vos de final en Monterrey.

Mundial 2026: Pintan para jugar en Monterrey Países Bajos, Japón, Corea del Sur... y Saltillo va por turistas
Evento. Los boletos saldrán a la venta en línea el próximo lunes 8 de diciembre.

¡Se acabó el aguinaldo! Confirman concierto de Carlos Rivera en Saltillo el próximo marzo de 2026
Los snacks inteligentes también pueden contribuir a aumentar tu ingesta de fibra, proteínas y micronutrientes.

Los secretos de un ‘snack’ saludable