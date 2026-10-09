Empresarios buscan reactivar economía de Múzquiz

Durante esta Primera Reunión de Acercamiento entre Empresarios y Municipio se presentaron propuestas para fortalecer el comercio, atraer capitales, ampliar los servicios turísticos y aprovechar los recursos productivos de Múzquiz.

MÚZQUIZ, COAH.- Con la intención de transformar el potencial turístico, minero y ganadero del Pueblo Mágico de Múzquiz , Coahuila, en nuevas oportunidades de inversión y empleo, alrededor de 50 representantes empresariales sostuvieron un encuentro con autoridades municipales, estatales e instituciones educativas para establecer una agenda conjunta de desarrollo económico.

Alberto Ramos, de Fomento Económico Municipal, destacó la necesidad de establecer objetivos comunes que permitan capitalizar las ventajas naturales, industriales y comerciales de la localidad.

Por su parte, Enrique Falcón, representante de la Secretaría de Economía estatal, planteó aprovechar el respaldo gubernamental para estructurar proyectos de inversión que contribuyan al crecimiento regional.

Entre las propuestas sobresalió la organización de por lo menos un evento mensual, mediante festivales gastronómicos, rodeos, convenciones y competencias deportivas que incrementen la llegada de visitantes y favorezcan a hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales.

También se propuso fortalecer la marca Origen Múzquiz y avanzar en estudios sobre las características de la carne de agostadero, en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En materia educativa, Santos de la Garza, del Instituto Tecnológico de Múzquiz, informó sobre convenios con PACUDEM para habilitar laboratorios especializados, incluido uno de metalurgia, además de proyectos de capacitación turística y la posible incorporación de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Adolfo Pizarro destacó las posibilidades de desarrollo industrial relacionadas con la minería, mientras Roberto Guajardo Davis propuso fortalecer las relaciones comerciales entre empresas locales.

Esteban Salazar señaló la importancia de ampliar la capacidad hotelera y diversificar las alternativas de entretenimiento para mejorar la atención a visitantes.