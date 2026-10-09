Empresarios buscan reactivar economía de Múzquiz

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    Empresarios buscan reactivar economía de Múzquiz
    Unos 50 representantes empresariales participaron en el encuentro de desarrollo económico de Múzquiz, Coahuila. CORTESÍA

Medio centenar de representantes empresariales participó en una reunión para definir proyectos productivos y fortalecer la economía municipal

MÚZQUIZ, COAH.- Con la intención de transformar el potencial turístico, minero y ganadero del Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila, en nuevas oportunidades de inversión y empleo, alrededor de 50 representantes empresariales sostuvieron un encuentro con autoridades municipales, estatales e instituciones educativas para establecer una agenda conjunta de desarrollo económico.

Durante esta Primera Reunión de Acercamiento entre Empresarios y Municipio se presentaron propuestas para fortalecer el comercio, atraer capitales, ampliar los servicios turísticos y aprovechar los recursos productivos de Múzquiz.

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Alberto Ramos, de Fomento Económico Municipal, destacó la necesidad de establecer objetivos comunes que permitan capitalizar las ventajas naturales, industriales y comerciales de la localidad.

Por su parte, Enrique Falcón, representante de la Secretaría de Economía estatal, planteó aprovechar el respaldo gubernamental para estructurar proyectos de inversión que contribuyan al crecimiento regional.

Entre las propuestas sobresalió la organización de por lo menos un evento mensual, mediante festivales gastronómicos, rodeos, convenciones y competencias deportivas que incrementen la llegada de visitantes y favorezcan a hoteles, restaurantes y establecimientos comerciales.

También se propuso fortalecer la marca Origen Múzquiz y avanzar en estudios sobre las características de la carne de agostadero, en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En materia educativa, Santos de la Garza, del Instituto Tecnológico de Múzquiz, informó sobre convenios con PACUDEM para habilitar laboratorios especializados, incluido uno de metalurgia, además de proyectos de capacitación turística y la posible incorporación de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Adolfo Pizarro destacó las posibilidades de desarrollo industrial relacionadas con la minería, mientras Roberto Guajardo Davis propuso fortalecer las relaciones comerciales entre empresas locales.

Esteban Salazar señaló la importancia de ampliar la capacidad hotelera y diversificar las alternativas de entretenimiento para mejorar la atención a visitantes.

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Como resultado del encuentro, se acordó establecer mesas de trabajo periódicas con representantes de la minería, ganadería, hotelería, restaurantes y otros sectores productivos, además de reforzar la colaboración con instituciones educativas.

La estrategia coincide con el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027, que contempla promover inversiones, fortalecer las capacidades empresariales y mejorar las condiciones para la generación de empleos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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