Escapa por ventana del baño tras ser descubierto robando en casa de su tía y es detenido en Nueva Rosita

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Sabinas
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    Escapa por ventana del baño tras ser descubierto robando en casa de su tía y es detenido en Nueva Rosita
    Una mochila negra con un estéreo, un acumulador y un teléfono celular fue localizada durante la revisión policial. REDES SOCIALES

María descubrió a su sobrino dentro de su vivienda; vecinos ayudaron a los policías a ubicarlo después de que escapara por una ventana rota

NUEVA ROSITA, COAH.- Un hombre terminó detenido luego de presuntamente intentar llevarse varios objetos de la casa de su tía, en la colonia Los Filtros, en Nueva Rosita, y escapar por una ventana del baño tras ser descubierto dentro de la vivienda.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Sabinos, donde María ¨N¨ encontró a su sobrino, identificado como Miguel Ángel ¨N¨, cuando presuntamente intentaba sustraer diversas pertenencias.

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Al verse descubierto, el hombre habría buscado una salida para evitar que lo retuvieran. Para escapar, rompió los cristales de una ventana del baño y salió hacia la calle, lo que alertó a los vecinos del sector.

La propietaria solicitó apoyo policiaco y proporcionó información sobre lo sucedido. Con las características del señalado, los elementos municipales iniciaron su búsqueda por los alrededores.

La colaboración de los vecinos permitió ubicar al sospechoso cuadras más adelante. Durante una revisión, los oficiales encontraron entre sus pertenencias una mochila negra que contenía un estéreo, un acumulador y un teléfono celular, objetos que presuntamente estarían relacionados con el reporte.

Finalmente, Miguel Ángel fue trasladado a las celdas preventivas para los procedimientos correspondientes y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica por los hechos señalados.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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