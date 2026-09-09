Estudiante de secundaria termina lesionado tras violento incidente en Palaú

El adolescente, identificado únicamente como Gael “N”, es alumno de la Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano. El caso fue reportado durante la tarde del martes, luego de que el menor llegara a una institución médica con una lesión en una de sus rodillas.

PALAÚ, COAH.- Un estudiante de 14 años resultó lesionado tras un incidente violento registrado en la Villa de Palaú, municipio de Múzquiz , por lo que recibió atención médica mientras autoridades iniciaron las diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con información difundida por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, el estudiante habría participado en una riña con un familiar, específicamente uno de sus primos. La autoridad señaló que el adolescente fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente dado de alta, al no considerarse de gravedad la lesión.

Sin embargo, un reporte policial difundido posteriormente refiere una versión distinta. Según el testimonio proporcionado por el padre del menor a elementos del Mando Coordinado, su hijo habría sido esperado al exterior del plantel por dos jóvenes, quienes presuntamente lo golpearon con un palo.

Esta segunda versión establece que la agresión le provocó una herida de aproximadamente dos centímetros en la rodilla izquierda. El adolescente habría logrado correr hasta las instalaciones de una clínica del Seguro Social; posteriormente, su padre decidió trasladarlo por sus propios medios al Hospital General para recibir atención.

El reporte de Seguridad Pública Municipal señala que los hechos fueron notificados alrededor de las 18:40 horas, luego de una llamada realizada desde la clínica. Elementos del Mando Coordinado acudieron al lugar para entrevistarse con el padre del estudiante y tomar conocimiento de lo ocurrido.

Ante la situación, los agentes recomendaron al padre acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente. El caso quedó asentado para las investigaciones que permitan determinar quiénes participaron y bajo qué circunstancias se produjo la lesión.