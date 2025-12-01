Fallece hombre tras volcadura en la carretera 57; familia resultó herida

SABINAS, COAH. — Una volcadura registrada la mañana del domingo en la carretera federal 57, en el tramo Hermanas–Sabinas, dejó como saldo la muerte de un hombre y múltiples personas lesionadas. El accidente ocurrió cerca del kilómetro 65, a la altura del entronque a Progreso, cuando una camioneta Chevrolet blanca, con placas de Texas, perdió el control y terminó volcada sobre el acotamiento.

Entre los ocupantes se encontraba Fernando ¨N¨, de 63 años, quien viajaba con su familia rumbo al interior del país para las festividades decembrinas. Paramédicos de la Cruz Roja, delegación Sabinas, lo atendieron en el lugar con fractura de rótula y golpes en el rostro. Debido a que era paciente en tratamiento de diálisis, su estado era delicado, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Nueva Rosita, donde falleció horas después mientras recibía atención en urgencias.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable

Otra de las afectadas fue María Cristina ¨N¨, de 54 años, quien presentó hematomas y dolor generalizado. Ella y el resto de los lesionados recibieron atención inicial en el lugar del accidente, auxiliados por automovilistas que presenciaron el percance y solicitaron ayuda de inmediato.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, resguardaron la zona y permanecieron en el sitio para levantar el informe del accidente, asegurando la unidad involucrada mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Asimismo, agentes de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del suceso para integrar los datos necesarios en la carpeta de investigación y determinar las causas que provocaron la volcadura.

De acuerdo con los reportes, en la camioneta viajaban cinco personas, quienes resultaron con lesiones de diversa gravedad. El accidente provocó movilización inmediata de los servicios de emergencia y afectó la circulación en el tramo de la carretera federal 57, donde se registró el percance cerca del rancho Santa Cruz.

(Con información de medios locales)