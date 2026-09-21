Familia de Ingrid otorga el perdón tras mortal choque en Múzquiz, Coahuila

Mientras Ingrid Leonor era sepultada a las 11:00 horas de este lunes, en el panteón Santa Rosa, de Múzquiz, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó que la decisión de deslinde de responsabilidades conforme a derecho fue formalizada después de integrar diversos elementos a la carpeta de investigación, entre ellos los resultados de la necropsia, dictámenes de Servicios Periciales, entrevistas con testigos presenciales y declaraciones de los familiares de la adolescente fallecida.

MÚZQUIZ, COAH.- Luego de concluir las diligencias ministeriales por el accidente vial en el que murió Ingrid Leonor, una adolescente de 14 años, sus familiares otorgaron el perdón a los conductores participantes en el percance ocurrido durante la madrugada del domingo en la colonia La Nogalera, en Múzquiz , Coahuila.

De acuerdo con el funcionario, por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, se pidió especial exhaustividad en las investigaciones para establecer cómo ocurrió el choque y deslindar las responsabilidades.

“Las personas que son los familiares, que en este caso es el papá, así como la abuelita en conjunto con otras personas, hacen esta manifestación de la voluntad en conjunto con testigos que vieron el incidente, que pasaron de manera previa por esta intersección, y es este trabajo coordinado en conjunto con los dictámenes periciales que obran dentro de la carpeta de investigación que se llega a esta conclusión”, explicó el delegado Garduño Guzmán.

Juan Andrés, de 18 años, era el joven que conducía la motocicleta Vento T300 siniestrada, en la que Ingrid Leonor iba de acompañante en la parte trasera. Ambos chocaron la madrugada de este domingo con un Nissan Áltima, en el cruce de las calles Mina y Socorro. El conductor del automóvil fue asegurado inicialmente y presentado ante el Ministerio Público mientras se desarrollaban las investigaciones. Posteriormente, la Fiscalía continuó con la integración de la carpeta, incluyendo la necropsia de ley y el análisis de los indicios recabados en el lugar.

Garduño Guzmán confirmó además que Jesús Andrés tenía un vínculo familiar indirecto con Ingrid. Explicó que el padre y la abuela de la adolescente, junto con otros familiares, manifestaron su voluntad de otorgar el perdón, acompañados por personas que presenciaron el incidente o que habían transitado previamente por la intersección.

La autoridad sostuvo que la determinación se tomó una vez agotadas las diligencias necesarias para establecer las circunstancias del accidente y con la participación del Ministerio Público, Servicios Periciales y la Policía Municipal.

Los primeros reportes señalaron que la motocicleta circulaba por Socorro y el automóvil por Mina, vía que tenía preferencia. Tras el impacto, los dos ocupantes de la motocicleta salieron proyectados.

Jesús Andrés resultó lesionado y fue trasladado a recibir atención médica por una lesión en el cráneo.