Familia exige justicia por joven agredido en anexo de Nueva Rosita

Sabinas
/ 7 diciembre 2025
    Familia exige justicia por joven agredido en anexo de Nueva Rosita
    Agentes de la AIC arribaron al hospital para iniciar las primeras diligencias del caso. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La AIC confirmó que las lesiones del menor no coincidían con un accidente y turnó el caso a la Fiscalía para determinar responsabilidades

NUEVA ROSITA, COAH.- La situación médica de Jesús, un joven de 17 años, mantiene en alerta a su familia y ha generado preocupación en Sabinas y la región Carbonífera. El adolescente permanece en terapia intensiva en la Clínica 7 del IMSS en Monclova, tras haber sido trasladado desde el anexo “Mano con Mano”, ubicado en la Villa de Cloete, con múltiples lesiones que, según las primeras investigaciones, no corresponden a un accidente, como se informó inicialmente.

El menor había ingresado al centro hace menos de una semana en busca de apoyo para superar problemas de adicciones. Sin embargo, la familia asegura que la atención prometida se convirtió en un episodio de violencia que lo dejó al borde de la muerte. Los parientes señalaron que el miércoles recibieron una llamada donde se les notificaba que el joven presentaba inflamación en los brazos y que había sido llevado al hospital, pero no se les mencionó ninguna riña ni agresión, lo que consideran el primer indicio de irregularidades.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a cuatro presuntos implicados en homicidio en Piedras Negras

Al acudir a la unidad médica, los familiares encontraron al adolescente con golpes visibles, signos de desnutrición y lesiones internas, situación que contradice por completo la versión inicial del centro. Los testimonios recopilados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) confirman esta contradicción: los golpes no coinciden con un hecho accidental.

La AIC determinó que Jesús habría sido agredido durante una riña en la que participaron internos y padrinos del anexo Mano con Mano, ubicado sobre la carretera 57. El menor fue llevado primero a la Clínica 24 del IMSS en Nueva Rosita y posteriormente trasladado de emergencia a Monclova debido a su estado crítico.

La familia sostiene que el joven fue víctima de maltrato y humillaciones, y acusó a quienes dirigen el centro de no contar con preparación para atender a personas con problemas de adicción. “Pedimos justicia por mi sobrino”, señaló uno de los parientes, al exigir que se investigue a fondo lo ocurrido dentro del establecimiento.

El caso ya fue turnado a la Fiscalía General del Estado, que continuará integrando la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y definir la situación legal de los involucrados. Hasta el momento, ni el centro ni su personal han emitido una versión detallada de los hechos.

La comunidad de Sabinas demanda que se revise el funcionamiento de este tipo de anexos, pues consideran que la falta de supervisión y personal especializado puede derivar en episodios de violencia como el que hoy mantiene a un menor entre la vida y la muerte.

(Con información de medios locales)

Temas


Justicia
Seguridad
Violencia

Localizaciones


Nueva Rosita

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo