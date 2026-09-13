Fatal volcadura en el tramo Sabinas Monclova arroja un fallecido

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    Fatal volcadura en el tramo Sabinas Monclova arroja un fallecido
    Un hombre perdió la vida y otra persona resultó lesionada tras la volcadura de un sedán en el kilómetro 47 de la carretera Federal 57 CORTESÍA

Un automóvil quedó volcado a un costado de la vía; las autoridades realizan las diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente

SABINAS, COAH.- Un hombre perdió la vida y otra persona resultó lesionada luego de que un automóvil sedán de color gris saliera de la carpeta asfáltica y terminara volcado sobre la carretera Federal 57, en el tramo Sabinas-Monclova.

El accidente se registró la tarde del sábado 12 de septiembre, a la altura del kilómetro 47, entre el sector de Progreso y el área conocida como Menonitas, donde se movilizaron cuerpos de emergencia y elementos de seguridad tras recibirse el reporte del percance.

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Al arribar al sitio, los socorristas localizaron el vehículo volcado a un costado de la carretera y procedieron a revisar a sus ocupantes. Uno de ellos ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Una segunda persona resultó lesionada y recibió atención de los paramédicos que acudieron al sitio. Hasta el momento no se han proporcionado públicamente mayores detalles sobre la gravedad de sus heridas ni sobre su identidad.

La zona fue asegurada por las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes. El cuerpo de la víctima quedó a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos legales y periciales.

La volcadura generó movilización de los cuerpos de auxilio y seguridad en uno de los principales corredores carreteros de la Región Carbonífera, utilizado diariamente por automovilistas y transporte de carga.

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Las autoridades mantuvieron presencia en el lugar para atender la emergencia, realizar las investigaciones correspondientes y efectuar las maniobras necesarias tras el accidente.

El percance se suma a los hechos viales registrados en este tramo de la Federal 57, una vía de alta circulación que conecta distintas regiones de Coahuila.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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