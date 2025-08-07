Hallan sin vida a adulto mayor en Múzquiz; tenía Alzheimer

MÚZQUIZ, COAH.- La mañana de ayer miércoles, elementos de seguridad y personal forense se movilizaron hacia un domicilio del barrio Madera, en el mineral de Barroterán, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un adulto mayor, identificado como Jesús ¨N¨, de 81 años de edad.

El cuerpo fue localizado en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda ubicada en la avenida Guadalupe número 77, cerca del taller conocido como “El Borris”. De acuerdo con las autoridades, fue una vecina quien notificó a un sobrino del fallecido, señalando que hacía varios días no lo veían. El familiar, al acudir al lugar, confirmó la situación y dio aviso a las autoridades.

Al sitio acudieron en primera instancia elementos de Seguridad Pública, quienes al corroborar el hallazgo solicitaron la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Ministerio Público, además del personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los familiares del occiso señalaron que Jesús padecía Alzheimer, por lo que no se descarta que su estado de salud haya contribuido a su fallecimiento. Aunque de manera preliminar se presume que pudo haber muerto a causa de un infarto fulminante, será la necropsia de ley la que determine con certeza la causa del deceso.

El cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la realización de los estudios correspondientes. Las diligencias forenses están a cargo del Servicio Médico Forense, mientras que la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para descartar cualquier otra posible causa o circunstancia relacionada con su muerte.

(Con información de medios locales)