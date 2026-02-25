Tren Saltillo-Monterrey: declaran desierta licitación para construir estaciones

A través de la plataforma Compras MX, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) declaró desierta la licitación para construir las estaciones del tren Saltillo-Nuevo Laredo.

De acuerdo con el documento público, la licitación contempló los paraderos de Derramadero, Ramos Arizpe y García, así como la estación ubicada en Saltillo.

La decisión se tomó “al no haber alguna proposición que cumpla con todos los requisitos técnicos y económicos solicitados”, luego de que seis grupos empresariales hicieron proposiciones a la dependencia federal.

La dependencia también informó que “no se cuenta con propuestas técnicamente solventes debido a que las proposiciones recibidas no cumplen con los requisitos solicitados en las bases de la Licitación Pública Internacional Abierta No. LO-09-D00- 009D00999-I-74-2025”.

De acuerdo con el acta de fallo, la propuesta del Grupo I formado por: Comsa Infraestructuras, S.A. de C.V., VISE, S.A. de C.V., COMSA, S.A. y Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V. al buscar duplicar personal profesional en las estaciones del tren Querétaro-Irapuato, licitación que sí ganó.

El Grupo II formado por: Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V., Obrascon Huarte Lain, S.A. y Caabsa Constructora, S.A. de C.V. fue descartado por omisiones en sus declaraciones fiscales y estados financieros, así como en su solvencia económica.

En el caso del Grupo III formado por: Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V., Construcciones Urales, S.A. de C.V. y Azvi, S.A., fue descartado al no considerar modificaciones emitidas en la convocatoria.

Las empresas ICA Constructora, S.A. de C.V., ICA Constructora de Infraestructura, S.A. de C.V., Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V., Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V. y Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, S.A. de C.V. formaron el grupo IV y fueron rechazadas por “no considerar la modificación y plazos establecidos por la convocante”.

Por la misma razón también fue rechazado el Grupo V formado por Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V., Proacon México, S.A. de C.V., Aldesa Construcciones, S.A., Coalvi, S.A., Construcciones Aldesem, S.A. de C.V., Aldesa Construcciones Polska Sp.Z.O.O., China Civil Engineering Construction Corporation.

El Grupo VI formado por: Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V., China Gezhouba Group Company Limited México, S. de R.L. de C.V. y Constructora e Inmobiliaria LM, S.A. de C.V. fue rechazado por no presentar documentación legal como formatos para empresas extranjeras o firmas de compromisos como abstenerse de subcontratar a empresas constructoras que hayan participado en el proceso, entre otros.

SICT BUSCA COMENZAR PRONTO

A principios de este mes de febrero, en entrevista exclusiva con VANGUARDIA, el titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Néstor Núñez López, confirmó que la obra comenzará pronto en sus trabajos físicos.

El funcionario recordó que el tramo entre Saltillo y Monterrey, fue ganado en otra licitación por el consorcio CICSA perteneciente a Grupo Carso de Carlos Slim.

¿DÓNDE PLANEAN LAS ESTACIONES?

Desde diciembre del año pasado, VANGUARDIA publicó que la ARTF contempla que la estación de Derramadero se ubique en el entronque hacia la zona industrial del ejido con el mismo nombre y la carretera a Zacatecas.

Los planos -firmados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)- exponen que este paradero estará en un predio contiguo a las empresas Minghua de México y CVG Planta 6.

El tren continuará su recorrido hasta la estación Saltillo, que se construirá donde actualmente se encuentran las operaciones de carga de Kansas City Southern de México (KCSM) en el centro de la ciudad.

Será la más grande de las cuatro estaciones que conforman la licitación concluida este miércoles y se ubicará a dos cuadras de la Alameda Zaragoza.

Por su parte, el paradero de Ramos Arizpe estará a dos cuadras de la presidencia municipal, sobre el bulevar Óscar Flores Tapia en la colonia Anacahuita.

En cuanto al paradero García, ya en Nuevo León, se ubicará sobre la avenida Hacienda del Fraile, a escasos metros del fraccionamiento del mismo nombre.