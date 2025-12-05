Ingresan de emergencia a Monclova a hombre tras presunto accidente en anexo de Nueva Rosita

Sabinas
/ 5 diciembre 2025
    Ingresan de emergencia a Monclova a hombre tras presunto accidente en anexo de Nueva Rosita
    El hombre conocido como “El Negro” fue ingresado en estado crítico al Hospital de Zona No. 7 del IMSS en Monclova. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El paciente permanece bajo supervisión médica especializada mientras se realizan estudios para evaluar su estado y evolución

MONCLOVA, COAH.– Durante la madrugada de ayer jueves, un hombre originario de Nueva Rosita fue ingresado de emergencia al Hospital de Zona No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, luego de sufrir un presunto accidente dentro del anexo donde se encontraba internado para rehabilitación.

El paciente, identificado únicamente con el apodo de “El Negro”, llegó en estado crítico y de inmediato fue trasladado a quirófano debido a la gravedad de sus lesiones. Personal médico informó que presentaba múltiples traumatismos y una pérdida considerable de sangre, lo que hizo necesaria la intervención quirúrgica inmediata para mantenerlo con vida.

TE PUEDE INTERESAR: Piedras Negras: hojalatero desaparecido es encontrado muerto en brecha; presentaba heridas graves

De acuerdo con el reporte del traslado, el incidente ocurrió mientras el hombre permanecía internado en el centro de recuperación. Sin embargo, las circunstancias que provocaron el accidente no han sido esclarecidas, y no se ha proporcionado información oficial sobre cómo se produjo el hecho.

Fuentes cercanas al anexo indicaron que podrían estar involucrados otros internos o problemas relacionados con la disciplina interna del lugar, aunque estas versiones no han sido confirmadas y mantienen el caso en completo hermetismo. Hasta el momento, no se ha ofrecido una versión oficial por parte del personal del anexo ni de autoridades, y se desconocen los detalles sobre si el incidente fue accidental o derivado de algún tipo de agresión.

El hombre permanece en estado crítico bajo supervisión médica especializada, mientras se continúa con la evaluación de su condición y la realización de los estudios pertinentes. La situación ha generado preocupación entre familiares y compañeros del anexo, quienes esperan información clara sobre lo sucedido.

Las investigaciones sobre el caso se encuentran en curso, aunque hasta ahora no se han dado a conocer avances que permitan determinar las causas exactas del accidente. Personal médico y autoridades del hospital mantienen vigilancia constante sobre el paciente para garantizar su supervivencia.

(Con información de medios locales)

Temas


Accidentes
Seguridad
anexos

Localizaciones


Monclova
Nueva Rosita

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

