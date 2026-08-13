Investigan muerte de un hombre en rancho de Múzquiz; hay cinco detenidos

MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga la muerte de un hombre localizado sin vida en un rancho ubicado en el ejido Múzquiz, entre la cabecera municipal y Villa de Palaú. El hombre, de más de 50 años, fue encontrado la noche de este martes a bordo de una camioneta, con múltiples lesiones en la cabeza. Personal de la Fiscalía, peritos criminalistas, agentes de la Policía de Investigación y el Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información difundida por medios regionales, familiares identificaron posteriormente a la víctima como vecino de Villa de Las Esperanzas, pero las autoridades aún no han confirmado la identidad de la persona. El delegado regional de la Fiscalía, Diego Garduño, informó que se mantiene abierta una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las causas precisas del fallecimiento. El cuerpo fue trasladado para la necropsia de ley. Como parte de las primeras investigaciones, la Fiscalía aseguró a cinco personas que son consideradas presuntas responsables de los hechos, entre ellas una mujer. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente que alguna de ellas haya sido vinculada a proceso.

La autoridad tampoco ha confirmado un móvil del crimen. Versiones sobre una posible riña o venganza forman parte de las hipótesis que han circulado, pero no existe, hasta ahora, una confirmación oficial al respecto. La investigación continúa para esclarecer el caso.

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