Karina Ríos dejará el DIF de San Juan de Sabinas para acompañar a su padre

El cambio responde a la necesidad de concentrar sus esfuerzos en el cuidado familiar, después de que las molestias del Presidente Municipal hicieran necesario adelantar la atención que tenía previsto recibir hasta diciembre.

NUEVA ROSITA, COAH.- Karina Ríos Ornelas anunció que dejará la presidencia honoraria del DIF Municipal de San Juan de Sabinas para acompañar a su padre, Óscar Ríos Ramírez, durante su tratamiento y recuperación. La decisión se suma a la solicitud del alcalde de separarse del cargo por motivos de salud.

De acuerdo con lo relatado por su hija, el padecimiento comenzó antes de la campaña electoral. El dolor y las noches sin descanso modificaron los planes de Óscar Ríos y llevaron a la familia a dar prioridad a su atención médica.

Karina explicó que dedicará su tiempo a permanecer cerca de él durante esta etapa. Su anuncio marca también el cierre de su participación al frente del organismo asistencial, desde donde pidió preservar el respaldo a las personas que dependen de sus servicios.

En particular, llamó a quienes asuman la responsabilidad a mantener la atención a niñas y niños, adultos mayores y beneficiarios de los programas de inclusión. Consideró que encabezar el DIF representa un reto que exige sostener el acompañamiento a los sectores más vulnerables del municipio.

El mensaje de despedida estuvo centrado tanto en la situación de su padre como en la continuidad de la labor institucional. La prioridad, planteó, debe seguir siendo el apoyo a quienes necesitan los programas y servicios del organismo.