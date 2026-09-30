Karina Ríos dejará el DIF de San Juan de Sabinas para acompañar a su padre

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Karina Ríos dejará el DIF de San Juan de Sabinas para acompañar a su padre
    Karina Ríos Ornelas anunció que dejará la presidencia honoraria del DIF para acompañar la recuperación de su padre, Óscar Ríos, quien pidió licencia para dejar la alcaldía de San Juan de Sabinas, Coahuila. ARCHIVO

La presidenta honoraria anunció que concentrará su tiempo en el cuidado de Óscar Ríos Ramírez, quien solicitó separarse de la alcaldía por motivos médicos

NUEVA ROSITA, COAH.- Karina Ríos Ornelas anunció que dejará la presidencia honoraria del DIF Municipal de San Juan de Sabinas para acompañar a su padre, Óscar Ríos Ramírez, durante su tratamiento y recuperación. La decisión se suma a la solicitud del alcalde de separarse del cargo por motivos de salud.

El cambio responde a la necesidad de concentrar sus esfuerzos en el cuidado familiar, después de que las molestias del Presidente Municipal hicieran necesario adelantar la atención que tenía previsto recibir hasta diciembre.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/oferta-por-ahmsa-de-dominguez-arteaga-contrasta-con-las-fortunas-de-los-empresarios-mas-ricos-de-mexico-GJ23802631

De acuerdo con lo relatado por su hija, el padecimiento comenzó antes de la campaña electoral. El dolor y las noches sin descanso modificaron los planes de Óscar Ríos y llevaron a la familia a dar prioridad a su atención médica.

Karina explicó que dedicará su tiempo a permanecer cerca de él durante esta etapa. Su anuncio marca también el cierre de su participación al frente del organismo asistencial, desde donde pidió preservar el respaldo a las personas que dependen de sus servicios.

En particular, llamó a quienes asuman la responsabilidad a mantener la atención a niñas y niños, adultos mayores y beneficiarios de los programas de inclusión. Consideró que encabezar el DIF representa un reto que exige sostener el acompañamiento a los sectores más vulnerables del municipio.

El mensaje de despedida estuvo centrado tanto en la situación de su padre como en la continuidad de la labor institucional. La prioridad, planteó, debe seguir siendo el apoyo a quienes necesitan los programas y servicios del organismo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/conagua-concluye-200-km-de-redes-troncales-de-agua-saludable-para-la-laguna-dan-agua-limpia-a-coahuila-y-durango-GI23814112

Ríos Ornelas agradeció las muestras de solidaridad recibidas por su familia y reconoció el respaldo expresado hacia su padre por Carlos Robles, dirigente estatal de su partido.

Sobre el ánimo del Alcalde, señaló que está tranquilo y satisfecho con el trabajo realizado durante un año y nueve meses de administración. Expresó confianza en que su recuperación avance favorablemente y reiteró que dejará el DIF para acompañarlo personalmente durante su atención médica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Renuncia
Salud

Localizaciones


San Juan De Sabinas

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Crimen organizado, bien protegido

Crimen organizado, bien protegido
true

¿Traicionó Cecilia Guadiana
Clubes y representantes del futbol americano de Saltillo expresaron sus condolencias tras el fallecimiento de Samantha Rodríguez.

Luto en el deporte de Saltillo por fallecimiento de Samantha Rodríguez, hija de entrenador de futbol americano
El proyecto Agua Saludable para La Laguna avanza con 200 kilómetros de redes troncales concluidos para llevar agua superficial potabilizada a nueve municipios de Coahuila y Durango.

Conagua concluye 200 km de redes troncales de Agua Saludable para la Laguna; dan agua limpia a Coahuila y Durango
El saltillense Sahiel Cedillo continúa con su proceso dentro de las categorías juveniles del Tricolor.

Saltillense Sahiel Cedillo y Luis Ángel Gómez, convocados al Tri Sub-20
El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos aprobó una solicitud de última hora para suspender la ejecución de Pike

Tribunal de Apelaciones de EU suspende la ejecución de Christa Pike, una hora antes de lo programado
Las imágenes del frente de batalla mostraron cómo los vehículos blindados corrían a través del terreno fangoso y se estrellaban contra los barracones de Nove, que habían sido convertidos en un centro logístico clave para los rusos.

Ucrania despliega vehículos kamikaze ‘zombies’ para volar las defensas rusas y capturar a 250 soldados
true

POLITICÓN: Guadiana o Salazar, ¿quién renunciará a su doble nacionalidad por la candidatura en Coahuila?