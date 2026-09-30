Karina Ríos dejará el DIF de San Juan de Sabinas para acompañar a su padre
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La presidenta honoraria anunció que concentrará su tiempo en el cuidado de Óscar Ríos Ramírez, quien solicitó separarse de la alcaldía por motivos médicos
NUEVA ROSITA, COAH.- Karina Ríos Ornelas anunció que dejará la presidencia honoraria del DIF Municipal de San Juan de Sabinas para acompañar a su padre, Óscar Ríos Ramírez, durante su tratamiento y recuperación. La decisión se suma a la solicitud del alcalde de separarse del cargo por motivos de salud.
El cambio responde a la necesidad de concentrar sus esfuerzos en el cuidado familiar, después de que las molestias del Presidente Municipal hicieran necesario adelantar la atención que tenía previsto recibir hasta diciembre.
De acuerdo con lo relatado por su hija, el padecimiento comenzó antes de la campaña electoral. El dolor y las noches sin descanso modificaron los planes de Óscar Ríos y llevaron a la familia a dar prioridad a su atención médica.
Karina explicó que dedicará su tiempo a permanecer cerca de él durante esta etapa. Su anuncio marca también el cierre de su participación al frente del organismo asistencial, desde donde pidió preservar el respaldo a las personas que dependen de sus servicios.
En particular, llamó a quienes asuman la responsabilidad a mantener la atención a niñas y niños, adultos mayores y beneficiarios de los programas de inclusión. Consideró que encabezar el DIF representa un reto que exige sostener el acompañamiento a los sectores más vulnerables del municipio.
El mensaje de despedida estuvo centrado tanto en la situación de su padre como en la continuidad de la labor institucional. La prioridad, planteó, debe seguir siendo el apoyo a quienes necesitan los programas y servicios del organismo.
Ríos Ornelas agradeció las muestras de solidaridad recibidas por su familia y reconoció el respaldo expresado hacia su padre por Carlos Robles, dirigente estatal de su partido.
Sobre el ánimo del Alcalde, señaló que está tranquilo y satisfecho con el trabajo realizado durante un año y nueve meses de administración. Expresó confianza en que su recuperación avance favorablemente y reiteró que dejará el DIF para acompañarlo personalmente durante su atención médica.